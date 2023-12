Ajuts de l’Ajuntament de la Seu a nou treballadors autònoms del municipi

El logotip de la Seu emprèn

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la concessió d’ajuts a nou treballadors autònoms empadronats al municipi, per un import total que ascendeix a 7.200 euros. La mesura s’ha acordat a la darrera Junta de Govern Local i s’engloba en les diverses línies d’ajuts de què disposa el consistori urgellenc per a fomentar l’economia local i la creació de riquesa i ocupació a la ciutat, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica. En aquest cas concret, es tracta de l’atorgament de subvencions a veïns i veïns que treballen per compte propi, de la convocatòria que s’havia fet per a aquest any 2023.

Els nou ajuts concedits ara són de 800 euros per a cada sol·licitud. Engloben les activitats professionals diverses que duen a terme els beneficiaris, que a través de la tramitació han de justificar la realització de les mateixes, com també el fet que estan al corrent de pagament de la quota d’autònoms.