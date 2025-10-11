Camioner, una professió sense relleu generacional

La mitjana d’edat dels camioners supera ja els 50 anys, un indicador clar que aquest sector afronta un repte important: la manca de joves que es vulguin dedicar a aquesta feina. Malgrat ser una feina clau per al funcionament de l’economia, el transport per carretera no acaba d’atraure les noves generacions, ja sigui per les llargues jornades, la vida aïllada fora de casa o les condicions laborals sovint exigents.
Aquest envelliment progressiu del col·lectiu planteja interrogants sobre la sostenibilitat futura del servei i la necessitat de buscar solucions que facin la professió més atractiva i compatible amb la qualitat de vida que busquen els més joves. Sense un relleu generacional clar, el sector corre el risc d’enfrontar-se a una crisi de personal que podria afectar tota la cadena logística.
Cal buscar fórmules que facin la feina més atractiva i sostenible per a qui l’exerceix. Sense nous camioners, el sector tindrà moltes dificultats per a tirar endavant, i això acabarà afectant tothom, sigui en els productes que reben les persones o en els serveis que s’utilitzen cada dia.
Al final, preservar aquesta professió és també cuidar el motor que mou la vida quotidiana de la societat.
