Agricultura licita la concessió del servei públic de la gossera i la gatera oficials

El Consell de Ministre ha aprovat, a proposa de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la licitació d’un concurs públic per a poder adjudicar la concessió de la gestió del servei públic de la gossera i la gatera oficials.

Amb l’aprovació de la licitació es materialitza el compromís del Govern, tal com ja ho havia anunciat la ministra Calvó a principis d’aquest any, per externalitzar la gestió del servei que es presta a les instal·lacions de la gossera i la gatera oficials que es troben ubicades a la Borda Vidal, Sant Julià de Lòria.

A més, la licitació possibilita anar un pas més enllà respecte als tràmits iniciats el 2016 i donar continuïtat al conveni i reglament de funcionament que es va signar l’any passat per a la gestió de la gossera. El traspàs del servei també permetrà reorganitzar el departament d’Agricultura i fer-lo més àgil i optimitzat.

El concurs preveu que hi puguin concórrer les empreses i entitats que hi estiguin interessades sempre que disposin d’experiència en la gestió de serveis similars, així com en el desenvolupament d’accions encaminades a fomentar la tinença responsable d’animals de companyia. La voluntat és poder desenvolupar un model de gestió més integral on també es faci especial èmfasi en la difusió del dret a la protecció dels animals d’acord amb la normativa vigent i els principis i valors propis de les societats més avançades pels quals s’ha de regir el benestar animal.

Les empreses i entitats interessades es podran descarregar gratuïtament el plec de bases corresponent al Servei de Tràmits (www.tramits.ad) i disposaran d’un termini de 30 dies per a poder presentar les seves ofertes, és a dir, fins al 8 de juliol. El concurs és nacional, modalitat ordinària i procediment obert.

Recordar que la gossera i gatera oficials es van concebre per a poder-hi acollir els animals errants o que són abandonats a la via pública, així com els que poden ser-hi cedits pels seus propietaris quan aquests no se’n poden continuar fent càrrec per causes justificades. També està obert per aquells animals que hi poden haver de sojornar en el marc d’actuacions diverses que es puguin emprendre des dels òrgans administratius i judicials de l’Estat.