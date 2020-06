Cultura adjudica els treballs previs de recerca arqueològica per a la recuperació de Sant Vicenç d’Enclar

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació dels treballs previs de recerca arqueològica per a la recuperació del campanar-torre de l’església de Sant Vicenç d’Enclar. L’adjudicació, feta a través de concurs públic, ha estat per l’empresa Constructora Hundeka per un import de 8.898,76 euros. Els objectius fonamentals d’aquesta actuació són el desenrunament ordenat i sistemàtic de tots els elements petris i el cribratge d’aquells materials que es puguin tornar a utilitzar en la reconstrucció del campanar.

A més, el procés també permetrà obtenir el màxim d’informació possible que, d’una banda, aprofundir en el coneixement d’aquest edifici per a impulsar la reconstrucció més fidedigne possible i, d’altra banda, també s’aconseguirà determinar millor les causes concretes que van motivar l’esfondrament d’aquest element la matinada del 20 de desembre de 2019. L’adjudicació es du a terme seguint també els criteris marcats per la comissió d’experts que es va crear el desembre per avaluar la millor manera de reconstruir el campanar de Sant Vicenç d’Enclar.

Un cop feta l’adjudicació, el Ministeri ha programat un aixecament de l’enderroc organitzat mitjançant una quadrícula, que permetrà una més fàcil documentació de tots els materials i un emmagatzematge diferenciat. Els treballs a efectuar han estat definits en un projecte previ i s’efectuaran sota la direcció d’un arqueòleg, amb la col·laboració d’un arquitecte, ambdós membres de l’equip de tècnics de l’Àrea de Béns Immobles.

Actuacions a Sispony i Arinsal

El Consell de Ministres també ha aprovat fer actuacions de manteniment sobre les esglésies de Sant Andreu d’Arinsal i Sant Joan de Sispony. Així, el Govern licita dues obres de neteja d’humitats ascensionals detectades als murs d’ambdós edificis. Aquestes humitats poden tenir efectes sobre la conservació de l’estructura, la salubritat i l’estètica del recobriment interior, i per això el Ministeri hi actua.

En els dos casos aquesta intervenció serà similar i consistirà en l’obertura d’una rasa de drenatge i la posterior construcció d’una barrera a base de l’aplicació d’una capa d’argila que impedirà que les humitats hi continuïn entrant. També s’aprofitarà l’ocasió per a revisar i reparar les cobertes de la nau, la sagristia i el campanar de les dues esglésies. Són intervencions resultat de les revisions que l’equip d’arquitectes de l’Àrea de Béns Immobles efectua de forma periòdica, precisament per detectar aquesta mena d’incidències i s’integren dins de l’objectiu de control i conservació dels monuments propis del Departament de Patrimoni Cultural.

En ambdós casos, el concurs és nacional i amb modalitat ordinària. Les empreses que ho vulguin tindran temps fins al 8 de juliol per lliurar la documentació al Servei de Tràmits del Govern.