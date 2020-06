La convocatòria per accedir als ajuts a l’estudi per al proper curs escolar s’obre el 10 de juny

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2020-2021. Així, la convocatòria inclou els nivells de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i la formació professional que no sigui d’ensenyament superior.

Per poder optar a un ajut per estudiar a Andorra, els ingressos per membre equivalent han de ser inferiors a 14.763€. Pel cas d’alumnes que estudiïn fora d’Andorra, la xifra era la mateixa fins enguany, en què s’ha decidit augmentar-la fins a 16.503 €. Aquest increment es deu a que des del ministeri s’havia detectat un cada cop major nombre de famílies que no optaven a l’ajut per una diferència mínima.

Pel que fa a les beques de cada modalitat, es mantenen els imports en totes elles – matrícula, menjador escolar, manutenció, material, transport i desplaçament – a excepció de la beca de residència, que també s’augmenta. D’aquesta manera, els estudiants que la percebin passaran a rebre 4.300 l’any enlloc de 3.874,98 com fins ara. Tal com ha destacat el ministre Portaveu, Eric Jover, tot i que l’import d’aquesta beca és el més important de totes, rarament es cobreix la despesa total que en realitat assumeixen els estudiants en concepte de residència, pel que “l’increment dona resposta a una demanda recorrent per part de les famílies que tenen fills estudiant fora del Principat”.

Les famílies interessades en accedir a algun dels ajuts a l’estudi poden presentar la sol·licitud a partir del 10 de juny i fins al 10 de juliol tant per via telemàtica, als webs www.infoeducacio.ad i www.tramits.ad, o presencialment al Servei de Tràmits del Govern amb cita prèvia.

Canvis en el model de convocatòria d’ajuts al tercer cicle per facilitar-ne el procediment

El Consell de Ministres també ha aprovat la convocatòria per atorgar cinc ajuts de tercer cicle per a l’any 2020. Les sol·licituds per accedir-hi poden presentar-se a partir del 10 de juny i fins al 18 de setembre. La partida global de la convocatòria és de 165.000 euros.

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha acordat un canvi de model en la convocatòria a partir d’aquest curs. Fins ara, els sol·licitants havien de renovar l’ajut, de 15.000 euros, cada any. A partir d’aquest curs els ajuts s’hauran de sol·licitar per la durada total dels estudis, amb un finançament total per a un màxim de tres anys i 45.000 euros. Així, s’evita que la petició s’hagi de presentar anualment i es generi cada cop un expedient administratiu.

No obstant, ha precisat Jover, el model d’ajut tindrà enguany un format híbrid perquè inclou les noves sol·licituds, ja emparades en el canvi, i les de renovació (per als estudiants que ja l’havien demanat i que, per tant, no poden fer-ne una d’inicial).

Remodelació en les direccions dels departaments del Ministeri d’Educació i Ensenyament

La ministra d’Educació i Ensenyament, Ester Vilarrubla, ha informat de la remodelació del seu equip directiu, després d’anunciar la renúncia del càrrec del director del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover, i de la directora del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi, Meritxell Gallo. Vilarrubla ha valorat d’excel·lent la tasca duta a terme per part de Jover i Gallo i ha mostrat la seva gratitud per la seva dedicació, la seva implicació i la demostrada vocació de servei.

Ambdós directors van acceptar perllongar les seves funcions al capdavant dels Departaments en el moment que Vilarrubla va jurar com a màxima responsable de la cartera d’Educació i Ensenyament Superior per tal de donar continuïtat als projectes del Ministeri en la nova legislatura, però ja en aquell moment van condicionar la seva tasca a un any vista. Tant Marc Jover com Meritxell Gallo porten en el càrrec de directors 7 i 9 anys respectivament i ara han pres la decisió de reprendre novament la seva tasca als seus llocs de treball dins del Ministeri.

Vilarrubla ha informat de la proposta feta a Josep Areny d’ocupar el càrrec director del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, nomenament que es faria durant les pròximes setmanes. Pel que fa al Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi, la direcció i responsabilitats quedarien repartides donada l’actual situació de replantejament i contenció pressupostària.