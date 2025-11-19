Augmenten els ajuts al foment de les carns de qualitat

El Consell de Ministres ha aprovat el pagament de l’ajut corresponent al segon i al tercer trimestre de l’exercici 2025, en concepte de foment dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris que es comercialitzen sota el segell de ‘Carn de Qualitat controlada” i “Carn d’Andorra IGP” i “Carn de qualitat de corder i cabrit transhumant d’Andorra”. L’ajut ha estat atorgat a Ramaders d’Andorra SA, com a únic operador autoritzat a comercialitzar aquestes carns, per un import total de 161.198,99 euros.
D’aquesta manera, fins a la data, el Govern ha atorgat 283.777,79 euros el 2025 al foment de la producció de carn de qualitat de proximitat, el que representa un augment del 3% respecte al mateix període de l’any 2024.
El suport al sector s’ha incrementat els darrers anys de forma substancial gràcies, entre altres mecanismes, a l’aprovació del Govern d’un increment dels barems i els paràmetres per a calcular els ajuts destinats a acompanyar el sector primari, amb l’objectiu de poder garantir una oferta diversa de productes agraris i alimentaris locals de qualitat amb la millora de la productivitat. Per això, l’Executiu preveu destinar enguany gairebé 4 milions d’euros al sector primari del país, un 10% més que el que es va liquidar l’any passat.
Ramaders d’Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura i Ramaderia a utilitzar els distintius oficials de “Carn de Qualitat controlada d’Andorra”, “IGP Carn d’Andorra” i “Carn de qualitat de corder i cabrit transhumant d’Andorra”. Aquests distintius permeten diferenciar les carns que s’obtenen dels animals de renda que es crien i s’engreixen per part de les explotacions ramaderes del país, d’acord amb els procediments de producció i control que estan establerts en els marcs reglamentaris respectius.
Amb aquesta subvenció es continua donant suport a la producció i la carn de qualitat del país, afavorint el consum local.