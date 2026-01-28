El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, visita Andorra

Andorra rep aquest dijous, 29 de gener, la visita oficial del primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, que es desplaça al país amb motiu de la inauguració del Consolat General de Portugal, una nova representació diplomàtica destinada a atendre una comunitat resident d’unes 8.500 persones.
En el marc de la visita, el cap de Govern, Xavier Espot, rebrà el seu homòleg portuguès a l’edifici administratiu, on mantindran una trobada institucional i una posterior reunió de treball amb els equips tècnics per a abordar diverses qüestions d’interès bilateral, així com per a reforçar les relacions entre ambdós països. L’arribada de Montenegro a l’edifici administratiu està prevista a les 17 hores.
La visita conclourà amb una conferència de premsa conjunta del cap de Govern i del primer ministre de Portugal, que tindrà lloc a la sala de premsa del Govern a les 18 hores.
La delegació portuguesa està encapçalada pel primer ministre i inclou, entre d’altres, l’ambaixador de Portugal no resident a Andorra, José Augusto Duarte; el secretari d’Estat de les Comunitats Portugueses, Emídio Sousa; així com el nou cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha. Per part andorrana, acompanyaran el cap de Govern la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; la consellera diplomàtica, Maria Ubach; i l’ambaixadora d’Andorra a Portugal, Olga Gelabert.
La trobada s’emmarca en el context de més de trenta anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal, establertes l’any 1994. La de dijous és la primera visita oficial de Luís Montenegro al Principat. Montenegro és primer ministre del país des del 2 d’abril de 2024.