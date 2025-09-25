“La Seu sota foc i bandera. La capitulació de 1713”, activitat gratuïta que proposa l’Espai Ermengol per a recordar el setge de Castellciutat

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat ha organitzat per a aquest proper dissabte, 27 de setembre, l’activitat històrica ‘La Seu sota foc i bandera. La capitulació de 1713’. L’activitat s’iniciarà a les cinc de la tarda des de la plaça de l’Arbre de Castellciutat amb la visita guiada ‘La ruta de les fortaleses’ que consistirà en un recorregut històric per dues fortaleses: la Torre de Solsona i el Castell de Ciutat. Dues construccions d’època moderna perfectament situades estratègicament tot dominant l’entrada al pla de la Seu per la vall del Segre i per la Valira, que formaven part d’un sistema defensiu de primer ordre.
Seguirà una recreació històrica, a dos quarts de set de la tarda, amb ‘Quan la història parla: dos personatges, una guerra’. I a dos quarts de vuit del vespre hi haurà un refrigeri històric per a totes les persones assistents a l’activitat.
Val a dir que per a assistir a aquesta proposta històrica, cal fer inscripció prèvia a: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. La inscripció és gratuïta.
Per a més informació es pot enviar un correu a: info@espaiermengol.cat.
Setge de Castellciutat
Aquesta proposta vol recordar el setge de Castellciutat, que va tenir lloc entre el 20 i el 28 de setembre de 1713, durant la Guerra dels Catalans (1713-1714), la darrera campanya militar de la Guerra de Successió Espanyola a Catalunya.
Durant aquest conflicte armat, Josep Moragues i Mas era el governador del Castell de Ciutat. Pel Tractat d’Utrecht 1713, les tropes volien evacuar Catalunya i es duu a terme a partir del 30 de juny. Amb les tropes Borbòniques a Castellciutat, el 20 de setembre de 1713 i sense reforços, així com tampoc amb queviures per a resistir, el 28 de setembre el general Moragues rendí la fortalesa als Borbons.