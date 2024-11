Dèficit del sistema de pensions a l’horitzó

Jordi Cinca i Marc Galabert presentant el document ‘Estratègia d’Inversió del Fons de Reserva de Jubilació’ (Consell General)

El Fons de Reserva de Jubilació es prepara per a quan el sistema entri en dèficit, és a dir, quan les cotitzacions siguin inferiors a les pensions que s’han d’abonar. Un escenari previst per al 2027-28. Jordi Cinca, membre del Consell d’Administració de la CASS i president de la Comissió Gestora del Fons de Pensions, ho ha explicat davant del Consell General, aquest dimecres. Cinca també ha compartit el projecte per a reestructurar les inversions i que la guardiola de les pensions segueixi sent rendible. També hi era en la compareixença al Parlament, el president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert.

La branca de vellesa té superàvit gràcies a l’actual bonança econòmica, però aquest panorama té els dies comptats i el Fons de Reserva de Jubilació es planteja com pagar les pensions. Es preveu que en dos o tres anys s’entri en dèficit. Llavors, els poders públics hauran de decidir com fer front a aquests compromisos, via impostos o a través del que hi ha al Fons de Reserva.