Nova campanya als voltants de les escoles per a garantir la seguretat en el transport dels infants

Amb l’inici del curs escolar, la Policia engega una nova campanya als entorns de les escoles del Principat amb la finalitat de garantir el transport correcte dels infants i conscienciar les famílies de la importància que té respectar el Codi de la circulació per a la seguretat dels menors. La campanya començarà aquest mateix dijous, 11 de setembre, i s’allargarà fins al dia 25 del mateix mes amb controls específics prop de tots els centres educatius.
Es tracta d’una acció que s’emmarca en el pla d’actuació per a disminuir l’accidentalitat i té com a objectiu garantir la seguretat dels nens i nenes, així com sancionar les conductes imprudents dels conductors. Va adreçada tant als vehicles particulars com als autobusos de transport escolar i de transport públic.
Així, la Policia revisarà que en els vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, els menors de deu anys d’estatura inferior a 1,50 m ocupin els seients del darrere, i que s’utilitzin els sistemes de retenció infantils homologats i adaptats al pes i alçada dels infants. Excepcionalment, poden ocupar el seient del davant emprant un sistema de retenció en cas que el vehicle no disposi de seients al darrere, quan aquests estiguin ocupants per altres infants, quan no es puguin instal·lar a la part posterior tots els sistemes de retenció o quan aquests estiguin especialment concebuts per a ser col·locats al seient davanter amb el coixí de seguretat desconnectat.
També es vigilarà que no es deixi el motor en marxa durant més de dos minuts, que els vehicles hagin passat la inspecció tècnica i portin el distintiu corresponent, que l’estat dels pneumàtics sigui òptim i que els passatgers no superin el límit màxim autoritzat.
La Policia recorda que tots els passatgers d’un vehicle han de dur el cinturó de seguretat degudament cordat.