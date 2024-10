Actes recomanats per Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Cartell anunciant el nou cicle Desenterrant el passat (CCAU)

Al llarg d’aquesta setmana hi ha programats nombroses actes, tant a Andorra, com a l’Alt Urgell i la Cerdanya. L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell n’ha informat de quatre vist l’interès que poden despertar. Així, aquest dimecres i dijous, en el marc de II Cicle de Xerrades de Tardor, organitzat per Velles Cases Andorranes, se celebraran dues conferències a la Biblioteca Comunal d’Encamp.

La xerrada de dimecres porta per títol “Cent anys del viatge d’Alfons XIII al Pirineu, un rei a les portes d’Andorra”, a càrrec de Daniel Fité Erill. Començarà a les 18 hores. La conferència de dijous està programada al mateix lloc i a idèntica hora. En aquest cas, el títol és “Vida quotidiana a l’Andorra d’abans dels Pareatges (segons la documentació), s. IX-XIII”, a càrrec de Climent Miró i Tuset.

D’altra banda, dijous 24 i divendres 25 d’octubre, a l’Espai Ceretània, al jaciment del Castellot de Bolvir, tindrà lloc el col·loqui “Arqueopyrenae 3”, “Continuïtats i canvis al Pirineu Oriental a l’Antiguitat Tardana: poblacions, territoris i recursos (s. III-VII d.C.)”, organitzat per l’Ajuntament de Bolvir i el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es pot trobar el programa complet del col·loqui a l’enllaç següent.

Així mateix, el divendres 25 d’octubre, a les 18:00 h, a la capella de Sant Vicenç dels Banys de Sant Vicenç, es durà a terme la conferència “Travessar el Baridà: la construcció de la carretera de la Seu a Puigcerdà”, a càrrec de Daniel Fité Erill, Lluís Obiols Perearnau i Erola Simon Lleixà. Aquesta és una activitat inclosa dins del cicle “Desenterrant el Passat”, organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració en aquesta ocasió de l’Hotel-balneari Sant Vicenç.