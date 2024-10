Ajornen la jornada que tenia l’objectiu de posar en valor l’audiovisual com a eina de promoció turística

Una de les projeccions del certamen (Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra)

Ha quedat ajornat l’acte a càrrec del festival català Terres i l’Ull Nu, que tenia per objectiu posar en valor l’audiovisual com a eina de promoció turística. L’acte estava coorganitzat per aquests dos festivals, la delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra i per l’associació Igualada per la UNESCO, amb la col·laboració de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO (CNAU).

Des de la delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra assenyalen que l’acte queda ajornat per causes alienes a l’organització. Havia de tenir lloc el pròxim dijous, 24 d’octubre, als Cinemes Illa Carlemany. La jornada portava per títol ‘El vídeo promocional com a eina de difusió i màrqueting territorial a Andorra’.