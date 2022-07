El màster en Dret de l’UdA incorpora una menció en l’àmbit judicial i un itinerari generalista

El màster en Dret de la Universitat d’Andorra (UdA) comptarà, a partir del setembre, amb un nou itinerari que ampliarà les possibilitats d’especialització més enllà de l’exercici de l’advocacia. Es tracta de la menció en l’àmbit judicial, que prepararà professionals que vulguin esdevenir magistrats, batlles, fiscals o secretaris judicials.

A més, inclourà un itinerari sense mencions, dirigit a estudiants que vulguin seguir una formació de segon cicle en dret més genèrica, i una menció en advocacia. També hi haurà la possibilitat de cursar un quart itinerari per a obtenir la doble menció en advocacia i àmbit judicial.

La nova menció en l’àmbit judicial sorgeix de la voluntat del Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJA) de fomentar noves vocacions en l’àmbit de la carrera judicial i de la carrera de secretari judicial. Durant el curs 2021-2022, mentre s’estava a l’espera de l’aprovació del nou pla d’estudis, les noves assignatures en matèria judicial ja es van oferir com a crèdits optatius.

El nou pla d’estudis del màster ha estat aprovat aquest dimecres pel Govern després d’obtenir l’acreditació per part de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

La modalitat d’ensenyament del màster en Dret continua sent virtual, exceptuant les noves assignatures de la menció d’àmbit judicial, que s’imparteixen de manera presencial a la seu del CSJA, i les estades formatives.

Per a l’especialització en advocacia es mantenen els 30 crèdits europeus d’estades formatives, que s’han de fer en despatxos d’advocats d’Andorra; mentre que la menció en l’àmbit judicial i l’itinerari sense mencions inclouen 10 crèdits d’estades formatives, que es duran a terme al Ministeri Fiscal, en òrgans jurisdiccionals del CSJA, en despatxos jurídics o en empreses en l’àmbit del dret d’Andorra.

El màster en Dret de la Universitat d’Andorra és una titulació de segon cicle universitari de 120 crèdits europeus dirigida a estudiants amb formació prèvia en dret i que s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es va posar en marxa el curs 2018-2019 i fins a la data, 26 persones n’han obtingut la titulació.

Nou pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació

D’altra banda, el Govern també ha aprovat aquest dimecres un nou pla d’estudis per al bàtxelor en Comunicació, que s’ofereix en format virtual en col·laboració amb la UOC. La modificació s’ha fet per incloure-hi una ampliació de crèdits de continguts d’Andorra desenvolupats per l’UdA, per tal d’adaptar el pla d’estudis als requisits establerts al Decret del 8-7-2020 d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals. Es tracta d’un canvi menor que no representa una modificació de les competències relacionades amb aquest programa.