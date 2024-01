Acord de col·laboració per a la promoció i el desenvolupament dels mètodes alternatius de resolució de conflictes

Signatura de l’acord entre el TAPA i el CIAM (Cambra de Comerç)

La setmana passada, Pierre Raoul-Duval i Juan Pablo Correa, president i secretari general, respectivament, del Tribunal d´Arbitratge d´Andorra (TAPA), van subscriure a Madrid un acord de col·laboració amb el Centre Internacional d’Arbitratge de Madrid (CIAM).

El CIAM és una prestigiosa institució arbitral que ofereix un servei independent, transparent i eficient de resolució de disputes internacionals. A més de regir-se per les normes ètiques internacionals més exigents en la matèria, els principis rectors de CIAM són l’excel·lència en els processos, la vocació de servei al client i la sostenibilitat.

El CIAM va iniciar operacions el 2020 amb l’experiència acumulada de les seves Corts fundadores: la Cort d’Arbitratge de Madrid (CAM), la Cort Espanyola d’Arbitratge (CEA) i la Cort Civil i Mercantil d’Arbitratge (CIMA) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid (ICAM) com a soci estratègic.

L´acord de col·laboració subscrit amb el TAPA té, així, com a principals objectius, la promoció i el desenvolupament de mètodes alternatius de resolució de conflictes, i permetrà a ambdues institucions:

Col·laborar en l’elaboració i la promoció de programes, cursos i seminaris sobre arbitratge;

Compartir coneixements i millors pràctiques;

Impulsar a llarg termini les relacions professionals entre ambdues organitzacions.

D´aquesta manera, el TAPA continua amb la seva estratègia d´internacionalització, per tal d´establir lligams sòlids amb institucions arbitrals de prestigi per tal d´impulsar la pràctica arbitral al Principat, tant a nivell nacional com internacional.