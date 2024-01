Cicle de tallers de nutrició d’Andbank Assegurances

Primer taller del cicle de salut i nutrició que Andbank Assegurances ofereix als seus clients (Andbank)

Andbank Assegurances va organitzar ahir dilluns un taller sobre com preparar un *Pokebowl, fàcil i ràpid, per a usuaris i clients de l’asseguradora. És el primer taller del cicle que l’entitat té previst oferir als seus clients durant el 2024 com a propostes addicionals del servei gratuït de Nutrició i Salut digital, que s’ofereix a tots els clientes que tenen contractada la pòlissa AndSalut.

La temàtica d’aquests tallers serà diversa, tot relacionat amb la salut i la nutrició: des de com preparar un Pokebowl ràpid i saludable, una activitat de ioga i alimentació sana per a enfortir tant el cos com la ment, fins a xerrades d’experts en medicina natural o alternativa que expliquin, per exemple, què són i com afecten les hormones al cos humà o què és la medicina *antiaging.

Aquest servei de nutrició i atenció digital és una proposta de la qual poden gaudir tots els clients d’Andbank Assegurances gratuïtament. Gestionat per l’empresa Ever Health, un referent de l’atenció mèdica digital, és un servei de telemedicina que dona la possibilitat a l’usuari de fer consultes a un equip de nutricionistes de manera telemàtica. Aquests especialistes poden fer una visita extensa sobre malalties, al·lèrgies o intoleràncies, tot de manera digital.

Joana Gràcia, responsable de Negoci d’Andbank Assegurances, ha comentat que “creiem que aquests tallers seran un bon complement al servei gratuït de nutrició que ja estem oferint amb la nostra assegurança”. “Estem segurs que els nostres clients, i futurs usuaris, aprecien tots els avantatges de la nostra assegurança de Salut i del servei de nutrició gratuït, i ara, de la possibilitat de gaudir d’aquest cicle de tallers”.

* Un poke és un bowl amb diferents ingredients. Tenen, normalment, una base d’arròs encara que hi ha variacions en què se substitueix per quinoa. Fins i tot alguns restaurants ho ofereixen amb fideus o algues. El següent element és el peix, que usualment sol ser tonyina blanca o fumada.

* La medicina antiaging és el present i el futur de la medicina estètica tradicional i comença a cobrar cada cop més importància entre molts pacients. El principal objectiu és retardar l’envelliment corporal, incrementar la longevitat del pacient i augmentar-ne la qualitat de vida.





Andbank Assegurances

És una societat andorrana que pertany al Grup Andbank i que contempla les modalitats d’assegurances de vida, d’estalvi, capitalització, pensions i riscos.

Especialitzada en assegurances de vida i salut, ofereix cobertures amb àmplies prestacions i preus molt competitius dels seus productes.