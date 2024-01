Les Falles del Pirineu protagonitzen una de les noves monedes de 2 euros emeses per Andorra

Les Falles del Pirineu protagonistes a la moneda de 2 euros (CE)

Les festes del foc del solstici d’estiu (Falles del Pirineu) i el 30è aniversari de l’adhesió a l’Organització de Nacions Unides (ONU) són les temàtiques de les noves monedes de 2 euros d’Andorra, que s’emeten des d’ara i que corresponen a l’exercici 2023. El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat recentment el decret d’emissió d’aquestes noves peces, que en part s’adrecen a col·leccionistes. Se’n farà una tirada de 70.000 unitats en cada cas; és a dir, 140.000 en total.

Pel que fa a la primera referència, s’ha triat les falles d’Andorra per a commemorar el fet que des de l’any 2015 aquesta tradició, present tant al Principat com arreu dels Pirineus, té el reconeixement de la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La presentació recorda que “són festivitats tradicionals i populars que se celebren àmpliament cada any a Andorra”. A l’anvers hi apareix un fallaire amb la capa tradicional de la celebració d’Andorra la Vella, que traça un cercle de foc amb la falla. La UE recorda que “aquest és l’element principal de la festa i consisteix en escorces d’arbres a les quals, un cop enceses, es fa girar enèrgicament creant grans cercles de foc”.

Quant al segon model, hi apareixen l’escut d’armes d’Andorra -amb una mida més petita que en anteriors emissions- al costat de la inscripció ‘Andorra, membre de les Nacions Unides’; i a sota, la inscripció ’30 anys’, amb el número 0 simbolitzant el globus terraqüi.

La Unió Europea promociona l’estrena de l’emissió d’aquestes monedes, tant per a la població en general com per a col·leccionistes. En aquest sentit, les peces ja s’han començat a comercialitzar en botigues i portals web de numismàtica.