ACB: Oxigen per al BC Andorra a costa del Saragossa (85-80)

Jean Montero conduint la pilota per al BC Andorra (acb Photo / D. Catalán)

Encontre sofert i treballat. El BC Andorra ha donat aquest dissabte un pas molt important per a aconseguir la permanència a la lliga ACB guanyant per 85 a 80 al Casademont Saragossa. Els andorrans han començat molt bé en defensa amb un 19 a 16 al primer quart, amb un Jerrick Harding ben encertat i un Tyson Pérez entestat per a que la permanència de l’Andorra no sigui un somni sinó una realitat.

Al segon quart, la igualada en el marcador ha estat la tònica dominant, Trae Bell Haynes i Mark Smith han aguantat a l’equip aragonès per a mantenir-se dins del partit. Ara bé, al tercer quart, el dominicà Jean Montero s’ha tornat a posar l’equip tricolor a les espatlles i, en cap moment, ha permès als jugadors del tècnic visitant, Porfi Fisac, situar-se per davant en el marcador.

A l’últim període, amb un joc molt encallat, els ‘manyos’, no han pogut endur-se el partit, perquè uns encertats Montero, Harding i companyia, per al BC Andorra, han aconseguit atorgar la novena victòria de la temporada al conjunt de Natxo Lezcano.

El proper compromís de lliga dels andorrans serà a Murcia, contra l’UCAM Murcia, el diumenge dia 31 de març, a les 17 hores. El triomf d’aquest dissabte podria servir de bàlsam per al BC Andorra i, tan de bo, pugui certificar la permanència l’abans possible.





Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (12), Jean Montero (18), Tobias Borg (15), Stan Okoye (11), Felipe dos Anjos (6), Mihajlo Andric (0), Rafa Luz (4), Nacho Llovet (0), Jerrick Harding (14), Alexander Madsen (2), Marín Maric (3).

Anotadors del Saragossa: Trae Bell-Haynes (18), Santi Yusta (4), M. González (0), E. Sulejmanovic (9), Matt. Watt (0), L. Langarita (0). D. Kravic (13), Mark Smith (21), Thad Mccfaden (6), F. Delany (3), Dídac Cuevas (6).