FC Andorra: Parada a Cartagena i de camí a 1a RFEF (1-0)

Una imatge del Cartagena 1 – FC Andorra 0 (Foto: FC Andorra)

L’FC Andorra acumula una nova jornada perdent i palesant la pólvora mullada que ha tingut durant tota la temporada -molts problemes per a fer gols- i que l’està conduint en picat cap a la primera RFEF. Aquesta vegada la derrota s’ha encaixat contra el Cartagena (1-0), equip que també està lluitant per la permanència a Segona Divisió i que, amb aquesta victòria, ha obtingut una o vàries bombones d’oxigen a diferència dels d’Eder Sarabia que entren a cures intensives.

José Fontán, a passada d’Andy, ha fet l’única diana del partit per al Cartagena. Val a dir que tan sols ha tingut tres arribades el conjunt murcià, per les 11 oportunitats de l’equip d’Eder Sarabia. Això constata, però, que la punteria dels tricolors segueix torta com una escopeta de fira.

La salvació, cada cop més, es una quimera, l’FC Andorra ja es distancia a 5 punts de la salvació i el proper partit per als d’Eder Sarabia serà el dissabte, dia 30 de març, a les 16:15 hores, a l’Estadi Nacional. Serà contra el Mirandés, l’enèsima oportunitat per a aferrar-se a una salvació cada cop més llunyana.