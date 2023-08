Acaba el termini per a demanar els ajuts de menjador a l’Alt Urgell

Menjador de l’escola Pau Claris (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va tancar el passat 22 de juny el període ordinari de convocatòria d’ajuts socioeconòmics de menjador escolar amb un total de gairebé 600 sol·licituds, xifra que representa un 25% més respecte al període ordinari del curs passat. D’aquest total de sol·licituds, un 75% s’han presentat presencialment i el 25% restant de forma telemàtica.

El 80% de sol·licituds corresponen a centres educatius de la Seu d’Urgell i Castellciutat, i l’altre 20% a centres de la resta de comarca. Pel tipus de centres, el 82% de les sol·licituds són per a centres educatius públics i el 18% per a centres concertats. Quants als nivells educatius, un 25% de les sol·licituds són per a educació infantil, un 52% per a educació primària i un 23% per a educació secundària obligatòria (ESO).

El passat divendres, 4 d’agost, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar la primera resolució d’ajuts, amb un import inicial previst de 357.696,70 euros, repartits en 465 expedients resolts. D’aquests, 145 són ajuts del 70%, amb opció a compactació de l’ajut; 199 ajuts del 100%; 72 ajuts denegats per superar el llindar de renda familiar; 31 ajuts denegats perquè ja disposen de menjador gratuït per ser de transport; 2 pendents de resolució; i 64 pendents de dades econòmiques de la unitat familiar.

Al llarg de l’estiu i durant tot el curs escolar estarà obert el termini extraordinari per a sol·licitar els ajuts per situacions sobrevingudes. Els tràmits de sol·licitud es podran fer també presencialment al Consell Comarcal —amb la instància degudament omplerta, signada i acompanyada de la documentació que es consideri necessària— o bé de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Per a qualsevol dubte, es pot trucar al 973353112, o enviar un correu electrònic a: ensenyament@ccau.cat

Pel que fa al curs 2022-2023, un cop tancat el període, es van rebre 604 sol·licituds, un 82% de les quals van ser atorgades, amb un 7% ajuts del 100% i un 93% d’ajuts del 70%, la qual cosa ha significat una aportació de gairebé 300.000 euros en ajuts de menjador.