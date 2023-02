Abans, durant i després de l’afaitat: per què els olis d’afaitat són ideals per a la pell?

Un home sense afaitar (Pexels)

Cuidar la pell abans, durant i després de l’afaitat és molt important. És essencial garantir que el cutis no pateixi cap mena d’agressió durant el procés, apostant per aliats de qualitat. En primer lloc, una fulla o maquina elèctrica (per als professionals navalla) i un cosmètic de cura facial, normalment una escuma. No obstant això, fa anys que els olis d’afaitat s’obren camí com una opció molt interessant en aquesta equació. Per què? T’ho expliquem.

L’oli d’afaitat: beneficis

L’oli d’afaitat ha desbancat en molts banys a la tradicional escuma o sabó d’afaitar. Però, no només això. També s’alça com un producte ideal per al preafaitat i aftershave. Les seves propietats hidratants i nutritives són ideals per al cutis després de l’agressió que suposa l’afaitat, però també protegeix la pell i la repara.

Aquests són els avantatges respecte a l’escuma o al sabó segons Matarrania.

– L’oli reté l’aigua en la pell, de manera que la fa més flexible quan entra en contacte amb la fulla.

– Evita talls i irritació, garantint un afaitat molt més segur.

– Per abans, durant i després del shave: els olis d’afaitat són tan versàtils que és impossible resistir-se a tenir-ne un a casa. En el preafaitat, aconsegueix estovar el pèl, protegir la pell i en el «després» repara el cutis i aporta suavitat i hidratació. Tot això sense comptar els beneficis que ja hem comentat durant l’afaitat.

– Si amb l’escuma o el gel d’afaitat necessitaràs una cura extra per a l’aftershave, amb els olis d’afaitat no és necessari: la pell queda tan suau i hidratada que estarà molt cuidada. Això sí, requerirà protecció solar per a cuidar-nos dels efectes de la radiació.

– Alguns contenen olis essencials d’arbre del te i llimona, que són antibacterians i cicatritzants, ideals per a la cura de les petites ferides de l’afaitat.

També són molt recomanables per a les barbes, ja que es crea una barrera que evita l’evaporació d’aigua. D’aquesta manera la zona apareix completament hidratada, sense sensació grassa.





Per bellezactiva.com