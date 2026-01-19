Cande Moreno signa el seu millor resultat en Copa d’Europa: 5a al supergegant de St. Anton

Després de la Copa del Món de Tarvisio, l’equip de velocitat ha viatjat a St. Anton am Arlberg (Àustria), per a competir a la Copa d’Europa. Aquest dilluns, al supergegant, Cande Moreno, ha assolit la 5a posició, el seu millor resultat en una cursa de Copa d’Europa. L’esquiadora andorrana, que diumenge va caure a la Copa del Món i, tot i el fort cop, s’ha vist en condicions de poder competir avui.
Ha finalitzat 5a amb un temps de 55.10, a 0.49 de la guanyadora, que ha estat la italiana Sara Allemand amb 54.61. Segona ha estat la noruega Marte Monsen amb +0.27 i tercera l’austríaca Lena Wechner amb +0.35. Quarta, just al davant de Moreno, ha acabat la també austríaca Emily Schoepf, a 0.48 d’Allemand.
Jordina Caminal, 42a
Jordina Caminal ha finalitzat 42a amb un crono de 56.55, a 1.94 de la guanyadora i a només 0.36 de la 30a posició, és a dir de la zona de punts EC. L’andorrana continua treballant amb la confiança, després de la caiguda que va patir a la Copa d’Europa de Pass Thurn, el passat 14 de gener.
La millor cursa EC de Cande Moreno
Aquesta 5a posició és el millor resultat de Cande Moreno en la seva carrera en la Copa d’Europa, tant en supergegant com en descens. Fins el moment, la seva millor posició havia estat la 6a de la Copa d’Europa del 8 de març de 2025, a Kitzbuehel (Àustria). Aquest, a més, és el seu cinquè top10 en Copa d’Europa: a més de la 5a posició d’avui i la 6a de Kitzbuehel, va ser 8a al dia següent a Kitzbuehel (9 de març 2025), 9a a Kvitfjell (Noruega, 17 de març de 2025), i a Narvik (Noruega, el 18 de març de 2023). També tenia una 12a a St. Moritz (Suïssa) el 10 de desembre de 2019, i una 13a el 17 de gener de 2025, a Zauchensee (Àustria).
45 punts EC per a Moreno
La d’aquest dilluns ha estat la segona cursa de Copa d’Europa de Cande Moreno aquesta temporada. A Pass Thurn va ser 27a, el passat 14 de gener, sumant 4 punts EC, mentre que amb la 5a plaça d’avui ha sumat 45.
Dimarts, nova cita amb supergegant en aquesta Copa d’Europa de St. Anton.