Localitzen zones habilitades com a dormitoris en diverses inspeccions a barberies de la Seu d’Urgell

In: Pirineu
Vista aèria de la Seu d'Urgell
Vista aèria de la Seu d’Urgell. Foto: cedida

Aquest dimecres s’ha localitzat zones habilitades com a dormitoris per tal de pernoctar-hi en tres establiments tipus barberia de la Seu d’Urgell. La detecció ha estat possible a través d’un dispositiu conjunt entre els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Policia Municipal i agents d’Inspecció de Treball. Ho publica aquest dijous RàdioSeu.

L’objectiu de l’acció era fer controls de les llicències d’obertura i dels permisos de treball, per la qual cosa es va aixecar les corresponents actes d’inspecció. En total, els cossos de seguretat van examinar sis negocis i van identificar 12 persones relacionades amb els establiments. Els agents del Cos Nacional de Policia també van citar dues persones per a poder fer comprovacions respecte a la seva documentació.

