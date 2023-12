8D: Manifestació per un habitatge digne amb canvi de recorregut

Cartell de DenunciAND fent una crida a reclamar un habitatge digne (DenunciAND)

Aquest divendres, 8 de desembre, a les 19:30 hores i a la plaça Coprínceps, a Escaldes-Engordany, tindrà lloc al Principat una nova manifestació ciutadana per a reclamar a les autoritats competents l’accés a un habitatge digne. La Coordinadora per l’habitatge digne a Andorra apunta que la situació que s’està vivint en aquesta matèria al país comporta abusos i discriminació per als col·lectius més vulnerables.

Les darreres concentracions de protesta i reivindicació han aconseguit mobilitzar un important nombre de participants, més del que fins ara era habitual en aquest tipus de convocatòries organitzades per altres motius.

La manifestació d’aquest divendres ha patit una modificació del recorregut que proposaven els convocants. La Policia hauria desaconsellat el traçat inicial per motius de seguretat, tenint en compte les dates -pont de la Constitució a Espanya i la Puríssima- que comporten una gran afluència de visitants pels carrers més cèntrics del Principat. Val a dir que, en aquest sentit, s’ha elaborat un informe, per part d’enginyers tècnics de trànsit, que pretén desmuntar els arguments de les autoritats que han portat a prohibir el primer recorregut.

Els organitzadors qualifiquen la mesura de veto, perquè assenyalen que no hi ha cap problema quan se celebren esdeveniments urbans multitudinaris “com el Shopping Festival o les representacions dels espectacles nadalencs”. Textualment han publicat a les xarxes socials que “sembla que és més perillós trobar-se una senyora lluitant pel seu habitatge, que un senyor en un tricicle gegant anunciant el Poblet Nadal”.

Tot i això, i amb més raó -declara l’organització- “la mobilització ha de ser més massiva, més sorollosa i més respectuosa”. S’apel·la a donar un veritable exemple de cohesió social: “A nosaltres sí que ens uneix una causa i no una Visa gold.

Davant del canvi de recorregut, en lloc de les 20.30 hores al carrer de la Unió, s’emplaça als participants a les 19:30 hores, a la Plaça Coprínceps. “Ningú ha dit a quina velocitat farem el recorregut (creiem serà molt lentament). Estem cansats de treballar per a pagar aquests lloguers esclavitzants”.

La Coordinadora i DenunciAND envien un missatge adreçat a comerciants del recorregut, així com als turistes: “Mai la nostra lluita és contra vosaltres, al contrari sortim en la defensa dels vostres drets i perquè no us quedeu sense un sostre el dia de demà. No us cregueu que no ens n’haguéssim anat de pont (almenys fins a Incles), però el nostre futur, el dels nostres fills, el vostre, bé val, aquesta, i mil manifestacions més”, sentencien.