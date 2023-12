ONU: Andorra vol eliminar els estereotips envers les persones amb discapacitats

El representant de la missió permanent d’Andorra a Ginebra, Ferran Costa, durant la seva intervenció (SFGA)

La Missió Permanent del Principat d’Andorra a Ginebra ha impulsat aquest dijous un acte per a donar a conèixer la història de superació i treball de David Aguilar, més conegut com a Hand Solo. L’esdeveniment s’emmarca els actes de la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans i per la qual l’ONU ha demanat als estats membres d’impulsar accions en matèria de drets humans en tots els àmbits.

Sota aquesta premissa, Andorra ha proposat destacar persones amb discapacitats que tenen projecció pública, perquè puguin veure’s com a models per a les generacions joves, i que contribueixin activament a eliminar els estereotips negatius i els prejudicis cap a les persones amb discapacitats.

L’acte que s’ha dut a terme a Ginebra, titulat ‘De l’assetjament a la construcció: el viatge innovador de Hand Solo amb pròtesis de LEGO’, s’ha iniciat amb unes paraules de benvinguda del representant permanent de la missió permanent d’Andorra a Ginebra, Ferran Costa, i de representants de l’Oficina de Nacions Unides a Ginebra i de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. Seguidament ha estat el torn d’Aguilar qui ha explicat la seva història transformadora de la creació d’un braç prostètic amb peces LEGO quan tenia nou anys.

Aquesta primera xerrada s’ha impartit a la seu de l’OMPI davant d’estudiants del cantó de Ginebra amb qui posteriorment ha interactuat Aguilar, qui els ha guiat en el repte de construir un projecte LEGO. L’activitat ha permès als alumnes treballar en equip, amb la inclusió, la creativitat i la perseverança. Els participants han muntat els seus projectes LEGO mentre responien preguntes de coneixements generals sobre Andorra, l’ONU, els drets humans i la propietat intel·lectual.

A continuació, Aguilar també ha impartit una xerrada davant de diplomàtics de diverses missions a la seu de Nacions Unides a Ginebra. En aquesta trobada, de caire més formal, ha volgut destacar la importància global de la innovació, la inclusió i l’empoderament per a lluitar contra l’eliminació dels estereotips negatius envers persones amb discapacitats.

L’ambaixador Costa s’ha mostrat satisfet per l’estreta col·laboració d’Andorra amb els equips de l’OMPI i les Nacions Unides i per “la resposta positiva tant dels adolescents com dels diplomàtics”. En aquest sentit ha destacat que “el missatge punyent de Hand Solo “deixarà una empremta que permetrà reforçar la idea clau que tots hem d’aspirar a perseguir que no és altre que la inclusió”.