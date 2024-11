82 anys del naixement de Jimi Hendrix

Un 27 de novembre de 1942, ara fa 82 anys, naixia Jimi Hendrix (de nom real Johnny Allen Hendrix), a Seattle, Washington (Estats Units). Guitarrista, cantant i compositor de rock psicodèlic. Per a molts va ser el darrer gran revolucionari del rock i, per descomptat, és un dels guitarristes més influents del gènere. Va morir el 1970, convertit en una icona generacional i musical.

Discos de Jimi Hendrix editats en vida: Axis: bold as love (1967), Are you experienced? (1967), Electric ladyland (1968). L’extensió de la discografia post mortem és completament descomunal i inabastable.





Font: EfeEme.com