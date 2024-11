Com transportar adequadament en cotxe la teva mascota

Un gos al seient del darrera d’un cotxe (Getty images)

Per a transportar la teva mascota en cotxe, cal prendre una sèrie de precaucions per a garantir la seva seguretat i comoditat, així com la teva. A més, seguir les normes de circulació i tenir en compte el benestar de l’animal evitarà incidents durant el trajecte. En aquest article, t’expliquem com transportar correctament la teva mascota en cotxe perquè tots dos gaudiu del viatge sense preocupacions.

1. Sistema de subjecció adequat

Una de les primeres coses que hem de considerar és l’ús d’un sistema de subjecció adequat per a la mascota. Els animals no poden viatjar lliurement dins del vehicle, ja que poden distreure el conductor o provocar accidents en cas de frenada brusca.

Els sistemes de subjecció més habituals són:

Arnesos de seguretat: Es connecten al cinturó de seguretat del cotxe i mantenen l’animal fixat. És especialment útil per a gossos de mida petita o mitjana.

Transportí: Ideal per a gats i gossos petits. Ha d’anar col·locat a terra, preferiblement entre els seients del darrere, per a evitar que es mogui en cas d’impacte.

Barreres o reixetes: Per a gossos més grans, una barrera que separi els seients del maleter és una bona opció. Així poden viatjar al maleter de manera còmoda i segura.



2. Hàbit a viatjar

És important que la teva mascota s’acostumi al cotxe abans de fer viatges llargs. Si l’animal no està acostumat, pot sentir-se estressat o nerviós durant el trajecte. Pots començar amb trajectes curts per a ajudar-lo a adaptar-se a l’espai i el moviment del cotxe. Oferir-li una joguina o alguna cosa coneguda dins del cotxe també pot ser de gran ajuda per a reduir l’estrès.

3. Evitar la calor i la deshidratació

Si viatges durant els mesos de calor, és crucial mantenir el cotxe ben ventilat i, si és possible, utilitzar aire condicionat. Mai deixis la teva mascota sola dins del cotxe, especialment en dies de molta calor, ja que les temperatures dins del vehicle poden pujar ràpidament i posar en perill la seva vida.

Porta sempre aigua suficient i fes parades regulars si el trajecte és llarg perquè pugui beure i estirar les cames.

4. Fer parades regulars

Si tens pensat fer un viatge llarg, és important planificar parades cada 2-3 hores per a permetre que la teva mascota es mogui, faci les seves necessitats i es relaxi una mica. Això és especialment rellevant per als gossos, que necessiten caminar i estirar-se després d’estar molt de temps quiets.

5. Evitar donar menjar just abans de viatjar

Per a evitar el mareig durant el viatge, és recomanable no donar menjar a la teva mascota immediatament abans de sortir. Si el viatge és llarg, pots oferir-li un àpat lleuger almenys dues hores abans de començar el trajecte. A més, és bo tenir a mà bosses per al cas que l’animal es maregi durant el viatge.

6. Documentació necessària

En cas de viatjar fora de la teva àrea d’influència o, especialment, si vas a l’estranger, assegura’t de portar tota la documentació necessària de la teva mascota: passaport, cartilla sanitària i qualsevol certificat de vacunació que pugui ser requerit.

7. Assegurances i normatives

En alguns països o regions, hi ha normatives específiques sobre el transport d’animals de companyia. A més, algunes assegurances de cotxe inclouen cobertures per a mascotes en cas d’accident. Verifica les condicions de la teva assegurança per a estar preparat en cas de qualsevol imprevist.