Coberta del llibre “Amor”, d’Ariel Andrés Almada i Sonja Wimmer

Títol: Amor

Autor: Ariel Andrés Almada

Il·lustració: Sonja Wimmer

Traducció: Penguin Random House Grupo

Pàgines: 36

Editorial: Lumen

Una nova obra d’Ariel Andres Almada i Sonja Wimmer sobre la cerca del significat de l’amor.

Ets a la dolça espera d’un nadó? Ja tens la seva preciosa careta davant teu?

Amor es un cant a la vida, a la incomparable i meravellosa aventura de ser mare. Una mostra de l´immens amor que pot arribar a sentir una mare pel seu fill i que percebem en els grans i petits detalls del dia a dia.

Amb paraules delicades i il·lustracions plenes de llum i que conviden a somiar, arriba aquesta nova obra que t’acariciarà el cor i que voldràs abraçar, cada nit abans de dormir, amb un somriure ple d’il·lusió per tot el bo que ha de venir. Ideal per a regalar i regalar-se, Amor et farà somriure i emocionar-te a parts iguals durant aquesta etapa tan especial. Aquesta etapa tan dolça que comença en l’embaràs i que no acaba mai.

Font: lacasadellibro