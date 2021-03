TikTok, el referent

Podem afirmar sense por d’equivocar-nos que és possible saber quan una empresa ha triomfat si la competència en massa es dedica a fer el mateix. Va succeir en el moment en què tota web volia vendre publicitat, quan tota app volia convertir-se en una xarxa social o quan totes les plataformes de continguts volen ser Netflix.

L’empresa més capdavantera en l’últim any ha estat sense cap mena de dubte, TikTok. La xarxa social xinesa està pastant milions d’usuaris perquè ha millorat com ningú l’algoritme que ens manté enganxats enfront d’una pantalla. Facebook per exemple, ens oferia continguts en funció dels nostres cercles socials. Si a un amic li agrada alguna cosa, la xarxa social ens l’ofereix pensant que gràcies a l’afinitat emocional amb l’amic, a nosaltres també ens agradarà aquest contingut. La xarxa social funcionava sota una vella premissa: digues-me amb qui vas i et diré qui ets. Certament aquesta manera d’oferir informació funcionava, però com nosaltres no som els nostres amics, la xarxa social no sempre encertava.

TikTok ha creat una cosa molt més exacta i pròxima al que realment volem. La xarxa social, com ha fet Tinder es basa en el “swipe”, és a dir el desplaçament. Els continguts ens apareixen i els anem passant. És allí on actua l’algoritme. Si triguem molt a passar el vídeo és que ens ha interessat i per tant el programa l’anota. Si ho passem de pressa és que no ens ha agradat. Això converteix a TikTok en una xarxa hiperprecisa en el moment d’oferir-nos el que ens agrada. Això té una contrapartida i és que si ens agraden els vídeos de gats, arribarà un dia en què només veurem això.

Per Tecnonews