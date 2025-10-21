El Consell General participa en la 151a Assemblea de la UIP

Una delegació del Consell General, encapçalada per Sandra Codina, subsíndica general, i formada per Maria Àngels Aché i Marc Monteagudo, participa en la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) que va començar aquest diumenge, 19 d’octubre, i acabarà el dijous 23, a Ginebra, Suïssa.
La subsíndica general ha participat en el debat general que s’ha centrat en el dret internacional humanitari i la importància de donar suport a l’acció humanitària en temps de crisis. Codina, durant la seva intervenció, ha remarcat que la crisi humanitària és conseqüència de la crisi del multilateralisme i que qualsevol resposta “a la situació actual ha de ser multisectorial i inclusiva”. A més, ha puntualitzat el compromís ferm d’Andorra amb el Dret Internacional Humanitari, que s’ha consolidat al llarg dels darrers anys.
D’altra banda, Aché ha intervingut al Fòrum de Dones Parlamentàries durant el debat sobre lideratge femení, compartint dades d’Andorra i ressaltant la importància de donar suport a un nou tipus de lideratge polític, més col·laboratiu, participatiu i igualitari. La consellera ha ressaltat que “la paritat entre homes i dones al Consell General i que també pràcticament es dona al Govern són la mostra d’un canvi en la nostra cultura política”. A més, Aché ha participat en la trobada de parlaments membres de la francofonia, on els parlamentaris han coincidit en la importància d’aprofitar el suport que ofereix l’APF per a reforçar les competències en àmbits com la digitalització, la igualtat i la formació dels joves.
El conseller general, Marcos Monteagudo, ha intervingut al Fòrum de Joves Parlamentaris informant de les dades sobre la participació dels joves al Consell General i ressaltant els càrrecs de responsabilitat que ostenten.
La delegació andorrana també ha participat en la sessió de treball del Consell Director, on s’ha analitzat la situació financera de la UIP i s’ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2026.