5 tendències per a habitacions petites

Tenir una habitació petita pot ser tan satisfactori com en una de més gran gràcies a alguns trucs de decoració. El minimalisme, la verticalitat i l’ordre són claus. Pren nota d’aquestes recomanacions:

Frescor que dona vida. El color de l’habitació determina com pot d’ampli veure’s un espai, més enllà de la seva grandària real. El blanc és el millor color per a les habitacions petites. No oblidis que la il·luminació és molt important, per la qual cosa busca sempre comptar amb llum natural, així com incorporar plantes naturals o artificials que aportin contacte amb la naturalesa.

Eficiència en mobiliari. Per ser funcional, els mobles, encara que pocs, han de ser molt eficients i t’han d’oferir més espai per a tenir coses, al mateix temps que llibertat per a moure’t i molt ordre.

Un univers a l’armari. El guarda-roba d’una habitació petita sol estar limitat per espai. No obstant això, sent molt creativa, pots guardar aquí totes les teves peces, per moltes que aquestes siguin, així com els teus accessoris. Cada vegada surten més organitzadors al mercat que t’ajuden a ordenar millor i estalviar espai, fins i tot, per a resguardar diferents articles com a sabates, bosses… Treu-los profit!

Verticalitat. Seguint amb la línia del minimalisme i la senzillesa, els mobles i articles decoratius verticals fan una gran aportació a la teva habitació, perquè amplien el teu camp de visió i acció.

Fins a l’últim racó. En una habitació petita és molt comú aprofitar totes les àrees disponibles, com ara sota el llit o darrere de la porta. Si ho necessites, fes-ho, però amb estil, ordre i sense saturar, incorporant elements moderns i amb un gran disseny perquè marquis la diferència.

Les possibilitats de decorar la teva habitació petita o transformar-la per complet són infinites, així que posa en marxa un projecte que li canviï totalment el rostre a la teva habitació.

Per Tot Sant Cugat

Font: Mujerde10.com