Poques receptes són tan fàcils de preparar i tan saboroses com una bona orada al forn. Per la seva elevada quantitat de vitamina E és un aliment beneficiós per al nostre sistema circulatori. Aquest peix blanc té propietats antioxidants, és beneficiós per a la vista i pot ajudar en la prevenció del parkinson.

Els ingredients per a dues persones són:

2 orades

2 llimones

2 cebes

2 patates mitjanes

Sal

Oli

Branques de romaní o romaní en espècie

Pebre



Preparació:

– Escalfar el forn a 200 graus.

– Pela i talla les patates en rodanxes.

– Salpebra.

– En una safata per a forn, col·loca les patates fent una base i tira un bon rajolí d’oli per damunt.

– Introdueix les patates al forn durant uns 15 minuts.

– Mentrestant, aprofita per a tallar les cebes en tires.

– Neteja també les orades i fes uns talls transversals amb l’ajuda d’un ganivet.

– Sala les orades per ambdues parts i per l’interior.

– Introdueix rodanxes de llimona a l’interior i també en els talls prèviament fets.

– La resta de la llimona, esprem-la per sobre del peix.

– Afegeix també el romaní.

– Quan les patates estiguin una mica fetes, treu la safata i afegeix la ceba.

– Finalment, col·loca les orades damunt i afegeix de nou oli.

– Introdueix tot en el forn per uns 15 minuts més.

-Controla la cocció per si fos necessari afegir més oli o bé deixar-ho uns minuts més.

– Opcionalment, pots posar-li vi blanc.

– Quan estiguin les orades daurades, pots treure-les i servir.