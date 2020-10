5 errors en el teu entrenament

Entrenar dur no és l’única prova que demostra que ets un gran esportista. És probable que estiguis cometent algun d’aquests errors que a la llarga, poden perjudicar el teu entrenament, i per tant, els teus resultats.

1. Dormir menys per a entrenar més.

Els esportistes han de dormir bé per a poder rendir millor en les intenses sessions d’exercici. Si has de matinar per a entrenar, segur que la nit anterior pots anar al llit una mica abans per a compensar aquesta falta de son. No dubtis que la teva salut i rendiment t’ho agrairan.

2. Treballar aïlladament.

Centrar-se en una sola part del cos crea desequilibris en la musculatura. A més, sempre se sol treballar més la musculatura que més treballa en el nostre esport quan, precisament és la que menys el necessita.

3. Entrenaments repetitius.

A més de ser avorrit i poc estimulant físicament i mentalment, tampoc és saludable. El nostre organisme es beneficia de l’entrenament variat. Per a millorar, el nostre cos ha d’adaptar-se a nous estímuls i intensitats. Per exemple, els esportistes de resistència haurien de fer treballs de força almenys dos dies a la setmana. I d’altra banda, els assidus al gimnàs haurien de fer entrenaments aeròbics de poca intensitat almenys els caps de setmana.

4. Passar-se o quedar-se curt.

Si ets dels que es dona molta canya és probable que el sobreentrenament acabi trucant a la teva porta, que et quedis estancat o que no puguis seguir el pla dels següents dies. Per contra, si peques de caut l’exercici resultarà poc motivador i avorrit. Coneix bé el teu cos, escolta els seus senyals i fes-te amb un pla d’entrenament adaptat al teu nivell.

5. No menjar adequadament.

Durant l’entrenament el teu cos genera toxines i radicals lliures que han de ser eliminats mitjançant una alimentació equilibrada i rica en antioxidants. A més també es produeixen danys estructurals que hem de reposar d’una manera saludable. Si vols rendir en les teves sessions hauràs de tenir una alimentació rica en fruites, verdures, greixos saludables, cereals integrals i proteïnes d’alt valor biològic