Malaltia renal crònica: L’epidèmia silenciosa

Dibuix d’uns ronyons (Getty images)

La malaltia renal crònica (MRC) és un problema de salut global que afecta milions de persones. És coneguda també com l’epidèmia silenciosa perquè en les seves fases inicials pot no presentar símptomes evidents, fent que molts pacients no siguin conscients que la pateixen fins que ja es troben en un estat avançat.

L’MRC és una afecció en què els ronyons perden progressivament la seva capacitat per a filtrar els residus i l’excés de líquid de la sang. Aquesta pèrdua de funció és lenta i pot passar desapercebuda durant anys. Quan els ronyons no funcionen correctament, els residus i el líquid s’acumulen al cos, cosa que pot provocar una sèrie de problemes de salut, incloent-hi malalties cardiovasculars, anèmia, malnutrició i desequilibris electrolítics.





Les principals causes són:

Diabetis: És la causa principal. Els nivells elevats de sucre a la sang poden danyar els vasos sanguinis petits dels ronyons, disminuint la seva capacitat per a filtrar residus.





Hipertensió arterial: Pot danyar els vasos sanguinis dels ronyons i reduir la seva capacitat funcional.





Glomerulonefritis: Inflamació dels glomèruls, les unitats filtrants dels ronyons.





Malalties hereditàries: Com la malaltia renal poliquística, que causa la formació de quists als ronyons.





Infeccions i problemes del sistema urinari: Poden danyar els ronyons a llarg termini.





Com s’ha mencionat anteriorment, l’MRC és una afecció silenciosa en les seves etapes inicials. No obstant això, a mesura que la malaltia progressa, poden aparèixer els següents símptomes:

Fatiga i debilitat.





Retenció de líquids, la qual cosa causa inflor a les cames, turmells, peus o mans.





Problemes per a dormir.





Nàusees o vòmits.





Pèrdua de gana i pèrdua de pes sense motiu aparent.





Pruïja persistent.





Canvis en la micció (augment o disminució del volum, canvi de color, presència de sang).

La detecció precoç de l’MRC és fonamental per a prevenir la progressió de la malaltia. Els principals mètodes de diagnòstic inclouen anàlisi de sang i d’orina, així com ecografies o altres proves d’imatge.

Tot i que l’MRC no es pot curar, el seu tractament pot ajudar a controlar els símptomes i retardar la progressió de la malaltia. Entre les opcions de tractament que existeixen, les més comunes són el control de la pressió arterial i el sucre en sang, seguir una dieta saludable, medicació i en els casos més greus, diàlisi o transplantament renal.