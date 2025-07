41 efectius judicials al Principat durant el 2024

La seu de la justícia (SFGA)

Durant l’any 2024, el nombre total d’efectius judicials a Andorra ha estat de 41 persones, una xifra que inclou els professionals que exerceixen funcions jurisdiccionals en els diferents òrgans de l’estructura judicial del país. D’aquests 41 efectius, 23 són dones i 18 són homes, la qual cosa reflecteix una distribució de gènere relativament equilibrada dins del conjunt de la judicatura andorrana.

Pel que fa a la tipologia de les figures judicials, el Cos està integrat per 15 magistrats, 17 batlles i 9 fiscals. Aquests perfils professionals es distribueixen entre els diversos òrgans que conformen el sistema judicial del Principat, exercint funcions específiques segons el nivell i la naturalesa de cada instància.

Concretament, el Tribunal Superior de la Justícia, màxim òrgan jurisdiccional del país, compta amb un total de 9 magistrats, mentre que el Tribunal de Corts en té 6. Per la seva banda, la Batllia, que assumeix una part important dels procediments civils i penals en primera instància, disposa de 17 batlles. Finalment, el Ministeri Fiscal, encarregat de vetllar per la legalitat i promoure l’acció de la justícia en defensa de l’interès públic, està format per un total de 9 fiscals.