Andorra i Amazon Web Services signen una aliança estratègica per a accelerar la transformació digital del país

David Vicente, el ministre Marc Rossell i Suzana Curic (SFGA)

El Govern d’Andorra, a través d’Andorra Digital, ha signat aquest dimarts un acord estratègic de col·laboració amb Amazon Web Services (AWS) que marca una fita en la transformació digital del país. Aquesta aliança abasta cinc àrees clau d’actuació que impulsaran la modernització tecnològica tant del sector públic com del privat.

L’acord se centra en cinc pilars fonamentals:

Modernització del sector públic

AWS proporcionarà tecnologies cloud, serveis d’anàlisi de dades i solucions d’intel·ligència artificial per a modernitzar els serveis públics, millorant l’eficiència i l’experiència ciutadana. Aquesta col·laboració permetrà a l’Administració Pública implementar serveis més àgils i adaptats a les necessitats dels ciutadans.





Desenvolupament del talent digital

S’establiran programes formatius especialitzats per a estudiants, docents i professionals tècnics, incloent certificacions AWS i recursos educatius avançats. Aquesta iniciativa busca crear una base sòlida de talent digital a Andorra, fonamental per al creixement econòmic futur.





Transformació digital empresarial

Les empreses andorranes, especialment les PIMES, tindran accés a eines i serveis d’AWS per a potenciar la seva presència digital. L’acord inclou suport específic per al desenvolupament del comerç electrònic, la implementació de solucions d’intel·ligència artificial i l’enfortiment de la ciberseguretat.





Digitalització de l’atenció sanitària

Un altre dels àmbits a destacar és la transformació digital del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En concret, es promourà el desenvolupament de diferents projectes de col·laboració per a impulsar una medicina personalitzada, preventiva i participativa a través de la implementació de solucions digitals.

Es treballarà en tres iniciatives com són el desplegament de la cartera de serveis amb la telemedicina i l’atenció virtual; l´ús de la IA en les consultes interhospitalàries per a millorar la col·laboració entre metges locals i internacionals i l’automatització basada en la IA sobretot el que fa referència a tasques administratives com la facturació i la programació de cites mèdiques juntament amb la ciberseguretat per a la protecció de dades dels pacients.





Reforç de la ciberseguretat

AWS i el Govern d’Andorra treballaran conjuntament en el desenvolupament d’una arquitectura digital segura i alineada amb els estàndards europeus. S’establirà un canal directe de col·laboració entre experts d’AWS i els responsables de ciberseguretat del país.

“Aquest acord representa un pas decisiu en la modernització digital d’Andorra“, assenyala David Vicente, director d’Andorra Digital. “L’experiència global d’AWS, combinada amb el nostre compromís amb la innovació, ens permetrà accelerar la transformació digital i millorar la competitivitat de les empreses“.

“A AWS, veiem en Andorra un model d’agilitat i innovació per a tota Europa“, declara Suzana Curic, Country Lead d’AWS per a Ibèria. “Aquest acord no només tracta d’implementar tecnologia, sinó de cocrear un futur digital. Estem especialment entusiasmats amb l’oportunitat de treballar en àrees crítiques com la sanitat digital i la ciberseguretat. A més, l’èmfasi en el desenvolupament del talent local ressonarà més enllà de les fronteres d’Andorra, establint un precedent per a altres nacions que busquen accelerar la seva transformació digital“.

La implementació d’aquestes iniciatives començarà de manera immediata, amb un pla de desenvolupament progressiu que assegurarà la correcta adopció de les noves tecnologies i serveis en tots els sectors involucrats.