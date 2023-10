250 paperines de castanyes repartides a Ordino

Castanyada a la Casa Pairal d’Ordino (Comú)

Els padrins i padrines de la Casa Pairal d’Ordino han celebrat aquest dimarts la castanyada. La jornada ha arrencat amb un taller de panellets en què han pres part una desena de participants. Ja a la tarda s’ha celebrat un berenar en què una vintena de persones han pogut gaudir dels panellets fruit del taller a més de castanyes, moniatos i moscatell.

La plaça Major d’Ordino ha tornat a ser, un any més, l’escenari de la tradicional castanyada popular en el marc de la qual s’han repartit 250 paperines de castanyes, que tenien un preu de 2 euros. El repartiment de les castanyes ha començat a les 18.30 hores i els assistents a l’acte han pogut gaudir d’aquesta tradició i de l’actuació del Duet Làser. Grans i petits s’han tornat a donar cita al centre d’Ordino per a celebrar plegats aquesta festa en la que no han faltat, tampoc, les disfresses de Halloween entre els més petits.