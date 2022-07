Un total de 23 empreses o negocis han fet fallida o es troben en situació d’impagament dels crèdits tous a Andorra, el que representa uns 1,2 milions d’euros de crèdits fallits. L’executiu ha presentat aquest dimarts la situació actual del programa de crèdits tous, on el ministre de Finances, Eric Jover, ha informat que s’ha detectat un ús incorrecte dels diners obtinguts a través de crèdits tous per part d’algunes empreses i autònoms.

“Estem en fase d’inspecció dels crèdits tous i sempre que se n’hagi fet un ús que no tocava, ho portarem a via judicial”, ha expressat el ministre, assegurant que ja han detectat algun mal ús i que en tractar-se de diners públics “farem tot el que sigui necessari per exigir responsabilitats”.

Els casos detectats són pocs perquè la inspecció encara es troba en una fase inicial, però, de moment, s’han detectat casuístiques d’empreses que han fet fallida i que han fet algun tipus d’incompliment, com també empreses que ja han retornat el crèdit. “Encara que s’hagi retornat, si s’ha fet un mal ús, exigirem responsabilitats a l’empresa”, ha manifestat Jover.

Tot i així, ha volgut deixar clar que en la majoria de casos, no hi ha hagut cap inspecció perquè hi ha hagut un bon comportament. “Malauradament, sempre hi ha un petit percentatge de persones que intenten abusar i sent diners públics, hem de ser rigorosos”, ha afegit, reconeixent que probablement sortiran més casos.