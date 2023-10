Adjudiquen la restauració i conservació de sectors del jaciment de la Roureda de la Margineda

Autoritats visitant el jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Patrimoni Cultural, continua avançant per a conservar i potenciar la gestió integral del jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda, a la parròquia d’Andorra la Vella, amb l’últim objectiu de garantir la seva conservació i acostar-lo a la ciutadania.

És per aquest motiu que el Govern, aquest dimecres, ha aprovat l’adjudicació dels treballs de restauració i conservació de diferents sectors del jaciment. L’empresa encarregada de dur a terme la intervenció és PETRA S.Coop per un import total de 30.503,55 euros.

L’adjudicació dels treballs permet donar compliment al conveni de col·laboració que el desembre de l’any passat va signar el Ministeri amb el Comú d’Andorra la Vella i la societat gestora del jaciment, Molines Immobles. L’entesa entre les parts preveia, entre d’altres, l’elaboració d’un pla de conservació del jaciment que ha estat fet entre els tècnics arqueòlegs de l’Àrea de Patrimoni Cultural i el conservador, restaurador i coneixedor del jaciment, Eudald Guillamet.

El pla apunta que per a poder restablir el jaciment a un mínim estat de conservació, cal fer una intervenció global consistent en la consolidació puntual de zones sorrenques que han perdut la consistència com a resultat de la pròpia degradació dels materials. A més, també s’encomana l’aplicació de biocides i herbicides en llocs puntuals per a poder col·locar morters o per a facilitar la lectura de la zona, la protecció i subjecció de zones que s’han desprès o susceptibles de despreniment, i la col·locació de morters i tancament d’esquerdes, entre d’altres.

Per aquest motiu es liciten aquests treballs que permetran assegurar la conservació del jaciment i planificar accions de conservació preventiva de forma periòdica i, si cal, puntual.

Recordar que, a més d’aquesta necessària intervenció de restauració i conservació, el Comú d’Andorra la Vella està invertint en la instal·lació d’una passera que ha de permetre l’accés i la visibilitat del jaciment de manera oberta i lliure sense trepitjar les estructures. També, el Comú preveu la instal·lació d’una tanca perimetral que preservarà l’accés directe a les estructures que estan visibles i a cel obert.