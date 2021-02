2021, ‘un any crucial ‘per a revertir el canvi climàtic

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha reclamat ‘més ambició’ en la lluita contra el canvi climàtic per al qual 2021 és ‘un any crucial’.

Així li ho ha demanat Guterres als Estats membres com a part dels preparatius de la XXVI Cimera de Clima (COP26) que tindrà lloc a Glasgow, Regne Unit, al novembre. ‘Necessitem més ambició, més ambició en mitigació, més ambició en adaptació i ambició en finances “, ha subratllat el secretari general de l’ONU, que ha reconegut el progrés aconseguit en l’últim any però ha assenyalat que” no és suficient “.

En aquest sentit, s’ha referit a 2021 com un ‘any crucial en la lluita contra el canvi climàtic’ i ha assenyalat que la coalició global per arribar a les zero emissions necessita créixer per ‘cobrir més de l’90 per cent de tot el diòxid de Carboni que entra a l’atmosfera ‘, una qüestió que és una ‘prioritat de l’ONU’.

Així, i atès que els compromisos han d’estar recolzats per plans ‘clars’, ha instat els països a proporcionar contribucions determinades ‘més ambicioses’ a nivell nacional, i ha incidit que ‘les principals economies i els membres de l’G20 han de liderar el Camí ‘, ha asseverat. ‘Tenim l’obligació moral de fer-ho molt millor, i amb iniciatives i instruments financers nous i ampliats’, ha afegit, per recordar que el carbó s’ha d’eliminar gradualment pel 2040, mentre que s’ha de reorientar el finançament del sector cap a solucions d’energia neta.

Igualment, ha demanat avenços en ‘l’adaptació i la resiliència ‘, que’ requereix un major suport a les nacions vulnerables‘. ‘Els països desenvolupats han de complir amb el seu compromís assumit fa més de deu anys i reafirmat a París, de mobilitzar 100.000 milions de dòlars per any en finançament climàtic per als països en desenvolupament. Això ha de complir-se per complet en el període previ a la COP26 ‘, ha aclarit en aquest sentit.

Finalment, el secretari general de l’ONU ha insistit que no es pot permetre que la pandèmia ‘impedeixi treballar junt al camí crucial cap a Glasgow’ i ha advocat per l’adaptació perquè ‘hi ha molt en joc’.

