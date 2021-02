L’Alt Urgell commemorarà el 8M sota el lema ‘Pirinenques, diverses i lliures’

El Dia Internacional de les Dones se celebra el 8 de març de cada any i està reconegut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). És una jornada en la qual s’aprofita per commemorar el paper de les dones en la lluita pels seus drets, per la igualtat i la justícia de dones i homes.

Des del món local aquesta diada representa una oportunitat per portar a terme una sèrie d’activitats que promoguin la visibilització i l’apoderament de les dones i reivindiqui la necessitat de construir una societat basada en l’equitat de gènere.

Així doncs, l’Alt Urgell impulsa la seva pròpia campanya pel 8M amb el lema Pirinenques, diverses i lliures que aglutina un conjunt d’activitats de sensibilització, de participació i de commemoració d’aquesta data. L’objectiu d’enguany és que la campanya s’estengui per tota la comarca i durant tot el mes de març.

Els actes s’iniciaran el dia 1 de març amb un cicle de 8 tallers i xerrades d’autocura adreçat a noies a partir de 16 anys i a dones. El cicle, organitzat conjuntament pel SIAD Alt Urgell i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, inclou propostes com tallers de ioga i presència (a càrrec de Rebeca Becerra, de Dharma Ioga), autodefensa feminista (a càrrec de Clarissa Fontana), autocura i Gestalt (a càrrec de Silvia Lobera), menopausa i cicle menstrual (a càrrec d’Anna Sàlvia) i ciberviolències de gènere (a càrrec de Laia Serra i Dones Tech). Totes les propostes són gratuïtes, s’oferiran en format electrònic i caldrà inscripció prèvia.

Paral·lelament, des de l’1 fins al 8 de març el Museu Diocesà d’Urgell publicarà cada dia, amb el nom Art i Dona, una imatge femenina d’una peça del museu o originària del Bisbat d’Urgell i la relacionarà amb els oficis de les dones antigament. Aquestes imatges es podran veure a través de les xarxes socials d’Instagram, Facebook i Twiter del mateix museu.

A Organyà, del 2 al 16 de març s’instal·larà a la planta baixa de l’Ajuntament l’exposició Mercè Pàniker i Alemany: una vida d’emprenedoria i feminisme i el 5 de març, dins la programació estable de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, tindrà lloc l’espectacle Conversando con Cecilia de l’artista Lídia Pujol a la sala Sant Domènec.

El 6 de març al municipi d’Oliana es presentaran dues actuacions: a les 12h, Contes violeta a càrrec de La Tribu Juganera, dirigit a famílies i a les 18h, la rapsode Alba Mascarella ens oferirà La boca descosida, tot fent un recorregut per la poesia i la prosa poètica d’escriptores catalanes i d’arreu. Ambdues activitats seran al pavelló Francesc Betriu. Són gratuïtes i amb prèvia inscripció.

El 7 de març a les 19h des de Cinemes Guiu es projectarà la pel·lícula La boda de Rosa d’Icíar Bollaín, amb un fòrum posterior a càrrec d’Anna Bonet.

A la Vall de la Vansa s’ha programat un espectacle poeticoartístic i una xocolatada entre els veïns i veïnes, per commemorar el dia internacional de les dones. L’acte s’organitzarà el mateix dia 8 de març a les 18h a l’espai La Vansa.

L’Espai Ermengol també ha organitzat tres activitats al llarg del mes de març. Els dies 7, 14 i 18 ens proposa una ruta guiada pel centre de la Seu d’Urgellamb el nom Urgell és nom de dona i que conduirà la guia Pilar Aláez. Es tracta d’una ruta per alguns dels espais de la ciutat, amb elements que recorden la presència i el treball de les dones en àmbits com la maternitat o l’educació i on destaquen alguns contextos de sociabilització, essencialment femenins. Alhora, el dia 20 la historiadora local Carme Xammar oferirà una xerrada online sobre el significat i la funció dels dos quadres de reines de l’Espai Ermengol. Per últim, el 25 de març l’arqueòloga Anna Bonet realitzarà una xerrada-formació, especialment dirigida a docents, guies i persones interessades en la difusió del patrimoni sobre els rols de les dones al llarg de la història. L’objectiu de la xerrada es dotar d’eines i recursos per a treballar la perspectiva de gènere dins l’estudi del passat.

De manera itinerant, les educadores del Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’Alt Urgell duran a terme entre els dies 8 i 12 de març tallers a Oliana, Organyà i la Seu d’Urgell per a infants i famílies, amb perspectiva de gènere.

L’artista Lídia Pujol visitarà el 24 de març l’escola Rosa Campà de Montferrer. Amb el títol L’aventura de ser tu, la cantant ens planteja grans interrogants sobre algunes qüestions com l’amor o la llibertat.

Finalment, a partir del 14 d’abril, tot coincidint amb el 35è aniversari de la mort de Simone de Beauvoir, es podrà veure una exposició virtual sobre la situació de la dona a l’Alt Urgell l’any 1950, un any després de la publicació del seu llibre “Le Deuxième Sexe”. Aquesta proposta és organitzada per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Totes les activitats han estat coordinades des de l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.