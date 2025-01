16 anys de la mort del cantautor John Martyn

Un 29 de gener de 2009, ara tot just fa 16 anys, va morir el cantautor folk britànic, John Martyn. Perdia la vida a Glasgow (Irlanda), als 60 anys, com a conseqüència d’una pneumònia. El músic va ser pioner del folk britànic i també un gran guitarrista. John Martyn es deia de nom real David McGeachy i va néixer a New Malden, Surrey.

Va començar al món de la música als 17 anys, convertint-se de seguida en una les principals figures de l’escena del folk londinenc. El 1967 va publicar el seu primer àlbum, “London conversation”; i al 1973 va editar el seu disc més popular, “Solid air”.

Font: EfeEme.com