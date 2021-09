Andorra fa història i puja al podi per primer cop al Trial de les Nacions, a Gouveia

Andorra aconsegueix per primera vegada a la història pujar al podi del FIM Trial des Nations. Xavi Casas, Jordi Lestang i Gaudi Vall, acompanyats dels motxillers Ludovic Albós i Miquel Àngel García i la cap d’equip, Alba Villegas, han aconseguit la 3a posició en la categoria Internacional.

Aquest diumenge 19 de setembre, l’equip seleccionat per la Federació Motociclista d’Andorra ha participat al Trial de les Nacions, el Campionat del Món de trial per països. El millor resultat obtingut en la història per Andorra havia estat fins al moment una 5a posició al Trial de les Nacions del 2008, celebrat a Andorra.

L’equip nacional ha pres la sortida aquest matí a les 8h54 i ha començat a fer el recorregut de 15 zones que havien de repetir dues vegades. Al final de la primera volta, Andorra ja se situava en tercera posició, per darrere de República Txeca i per davant de l’equip dels Estats Units.

Durant la segona volta els pilots andorrans han mantingut la calma, tot i que durant uns minuts s’han posat en quarta posició després d’unes penalitzacions en la zona 13. S’han recuperat finalitzant les dues zones restants amb 0 penalitzacions. Només calia esperar que els Estats Units, que anaven per davant, finalitzessin les zones que els hi quedaven per saber en quina posició real acabava el trial. Finalment, l’equip americà ha comés més penalitzacions en la mateixa zona 13 i això ha acabat donant el 3r graó del podi a l’equip andorrà.

Ha estat una jornada molt emotiva per a tot l’equip, ja que mai s’havia assolit una posició tan bona en aquesta prova internacional.