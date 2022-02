‘Ximpanzè’, la proposta teatral d’aquest dissabte a La Valireta d’Encamp

La Valireta d’Encamp acollirà aquest dissabte l’obra teatral ‘Ximpanzè’, d’Agustí Franch. Es tracta d’un monòleg dramàtic que mostra la duresa que pot suposar un embaràs per a una persona transsexual i dels prejudicis que ha de suportar.

L’espectacle, que tindrà lloc a les 19 h, s’emmarca en el projecte ‘La cultura no s’atura’, desenvolupat pel Govern d’Andorra i els set comuns. Les entrades, amb un cost de 8 euros, es poden adquirir a través de comuencamp.ad.

‘Ximpanzè’ es nodreix d’històries reals per explicar la vivència del Marc, un home transsexual de 42 anys que està embarassat de 8 mesos. Tot comença quan el Marc arriba a la consulta de ginecologia, on ha d’aguantar la mirada indiscreta de la resta de pacients. A poc a poc, anirem coneixent la seva història i viurem amb ell l’època en què era una adolescent que se sentia observada i que odiava els seus pits. Reviurem el moment en el qual el Marc va descobrir quina era la seva identitat real i el veurem en una lluita amb si mateix per acceptar-se. També viurem de primera mà la relació distant i plena d’incomprensió que té amb el seu pare.

L’obra es va estrenar el juliol passat a Barcelona, al Teatre Gaudí, i des de llavors ha sigut tot un èxit. Abans d’arribar a Encamp, ‘Ximpanzè’ ha recorregut nombrosos escenaris catalans i ara aterra al Principat per apropar-nos a la gran interpretació d’Isidre Montserrat. Aquest s’acompanyarà de l’actuació o intervenció d’Anna Mangot, Juanma Casero, Joel Pla, Agustí Franch, Jofre Bardagí i Dani Gener.