El Consell d’Infants d’Encamp, amb 23 consellers, treballarà sobre seguretat viària

El Consell d’Infants d’Encamp format pels representants infantils de la parròquia s’ha constituït aquest dimecres en un acte a la sala del consell del Comú d’Encamp.

Els representants infantils, que han estat escollits a través dels centres educatius de la parròquia, són un total de 14 nens que avui han pres possessió del càrrec com a consellers i 9 com a suplents, en un acte presidit per la cònsol major, Laura Mas, acompanyada del conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, de la directora del Departament, Maribela Moreno i de la presidenta d’UNICEF Andorra, Laura Álvarez, que també hi ha assistit com a convidada.

Els representants infantils un cop han pres possessió del càrrec, amb el corresponent protocol de jurament, han traslladat a l’equip comunal el seu compromís de treballar per a la parròquia i a preparar amb els seus companys un seguit de propostes de millora per a Encamp i el Pas de la Casa que es debatran en una propera sessió, cap a la primavera.

La cònsol major els ha agraït el seu compromís i els ha traslladat que “és un orgull per a tots els ciutadans que, vosaltres que sou el futur, vetlleu i penseu en la nostra parròquia i ens ajudeu, als adults, a prendre bones decisions”. Mas els ha encoratjat a treballar les propostes conjuntament amb els seus companys, amics i famílies.

Laura Mas ha explicat als nous representants que cap a mitjans de març es posarà en funcionament el transport a la demanda, per donar cobertura a les necessitats de mobilitat interna a Encamp, i que aquesta va ser una demanda del consell d’infants anterior que el comú va estudiar i que finalment es tirarà endavant.

La cònsol major també ha explicat als més petits que en breu s’iniciaran les obres del nou parc de l’Ossa d’Encamp i del nou parc de l’antiga duana del Pas de la Casa.

Propostes de cara a la sessió de primavera

Durant la roda posterior a la presa de possessió i jurament dels consellers infantils s’han avançat algunes de les propostes que els nens i nenes han estat treballant i que presentaran a la propera sessió primaveral. Aron Dos Santos, de l’escola francesa d’Encamp, ha matisat que es proposarà intensificar “la seguretat als parcs infantils i voltants, per exemple, amb més semàfors” per regular els passos de vianants i el trànsit.

D’altra banda, Júlia Becerra, de l’escola andorrana del Pas de la Casa, ha destacat que una altra de les propostes serà la promoció i divulgació de la imatge del Pas de la Casa com a un indret “més enllà de les compres. El Pas té molta història, cultura i naturalesa, i això volem que es doni a conèixer”. També del Pas de la Casa, però de l’escola francesa, Elyes Ben Moussa ha explicat que es demanarà un carril bici al Pas de la Casa “perquè actualment no en tenim i hem d’anar per la vorera”. Per la seva part Ivo Arasa, de l’escola andorrana d’Encamp ha platejat que “treballarem algunes propostes per a les sortides de l’esquí escolar”.

Signatura del memoràndum d’entesa amb UNICEF per promoure la participació de la infància

En el marc de la celebració del primer consell d’infants de la parròquia, la cònsol major, Laura Mas, i la presidenta del comitè nacional d’UNICEF Andorra, Laura Álvarez, han signat el memoràndum entre ambdues institucions que renova el compromís d’Encamp com a parròquia amiga de la infància.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la participació infantil a través d’òrgans específics i analitzar l’impacte que les accions tenen en el benestar de la infància i l’adolescència.

Els nous representants al Consell d’Infants d’Encamp del 2022 (curs escolar 2021-2022) són:

Elyes Ben Moussa Garcia, Escola francesa del Pas de la Casa

Luana Barbosa Rouge, Escola francesa del Pas de la Casa

Júlia Becerra Carrasco, Escola andorrana del Pas de la Casa

Jimena Vázquez Sancho, Escola andorrana del Pas de la Casa

Karel Palomo Escales, Escola francesa d’Encamp

Guillem Arnó Juan, Escola francesa d’Encamp

Nil Garal Baró, Escola francesa d’Encamp

Aron Dos Santos Lamouroux, Escola francesa d’Encamp

Nora Colipai Serradell, Escola andorrana d’Encamp

Ivo Arasa Bonell, Escola andorrana d’Encamp

Valentina Rodríguez Elias, Escola andorrana d’Encamp

Lorena Martínez Sánchez, Escola andorrana d’Encamp

Noa Vieira Coelho, Escola andorrana d’Encamp

Erika Paiva Da Silva, Escola andorrana d’Encamp:

Representats substituts: