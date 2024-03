Xavier Espot manifesta el compromís del Govern per a reforçar el Cos de Bombers amb més recursos

Foto de família en el dia del patró del Cos de Bombers (SFG)

El Cos de Bombers ha celebrat aquest dimarts el dia del patró, Sant Joan de Déu, en un acte institucional a la caserna de Santa Coloma que ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. Una jornada, han posat en relleu tots dos, per a reconèixer la tasca amb “vocació de servei públic” envers la ciutadania, “des de la responsabilitat i el compromís”.

En el seu discurs, Espot ha destacat que des de l’Executiu es té “el ferm convenciment de seguir destinant més recursos per a millorar el Cos de Bombers amb l’objectiu de garantir l’excel·lència i la qualitat del servei”. “És del tot necessari que pugueu disposar de tots els recursos, tant humans com materials”, ha afegit. En aquest sentit, el cap de Govern ha recordat que al mes de setembre del 2023 es van incorporar vuit nous bombers en període de formació, que ja han superat satisfactòriament.

A aquestes noves incorporacions, ha avançat, en seguiran d’altres per tal de cobrir jubilacions, crear noves places o reforçar l’escala intermèdia i executiva: “Continuarem apostant per a augmentar els efectius amb promocions periòdiques i, sobretot, amb el repte d’aconseguir que hi entrin dones bomberes, amb l’elaboració del pla d’igualtat adreçat als cossos especials, a fi que el cos s’assembli cada cop més a la nostra societat”.

Respecte als recursos materials, Xavier Espot ha explicat que s’anirà renovant el parc mòbil i “per a aquest mateix 2024 hi ha prevista l’adquisició d’un nou camió per a extinció d’incendis i rescat en accidents de trànsit”. “Des d’aquí, i en nom del Govern, us vull agrair la tasca que porteu a terme diàriament. Formeu part d’un Cos guiat per la convicció, amb valors arrelats en els principis de servei públic, seguretat, proximitat, lleialtat i compromís envers la ciutadania”, ha clos.

Per la seva part, Ester Molné ha recordat la importància dels bombers per al país, tenint en compte que exerceixen funcions que abasten tasques com ara funcions essencials en prevenció i extinció d’incendis i salvaments, transport sanitari, actuació en accidents o gestió de situacions de perill i emergència. Justament, la ministra ha emfatitzat que està “oberta a escoltar les necessitats” del cos, apuntant que “el Govern s’esforça en dotar-vos dels mitjans necessaris per a complir els objectius”.

La titular de Justícia i Interior ha assenyalat que, a més, una de les voluntats és reforçar l’escala intermèdia i executiva del Cos. També ha avançat que es treballa per a facilitar la tasca transfronterera dels Bombers en territoris veïns.

L’acte institucional, avui, ha donat els diplomes als vuit nous bombers i ha homenatjat, a banda dels efectius jubilats i amb una antiguitat de servei de 15, 25 i 30 anys -entre els quals, el sotsdirector, Jaume Sánchez-, el VPC Andorra Rugbi XV i Andorra Telecom.