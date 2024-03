Dia mundial de l’aigua 2024 a l’ETAP de les Pardines

Jornada de portes obertes a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de les Pardines. Foto: Comú d’Encamp

Encamp commemorarà el Dia mundial de l’aigua amb una jornada de portes obertes a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de les Pardines. L’activitat es farà el 20 i 21 de març i comptarà amb visites guiades gratuïtes. Les jornades són aptes i obertes per a tothom i disposen de places limitades.

Per tant, es recomana fer inscripció prèvia a través del web comuencamp.ad o al telèfon 873 200 per a evitar que es quedin sense plaça a l’autobús. A més, els assistents amb reserva obtindran un airejador per a les aixetes de casa per a disminuir el consum a les llars.

La consellera d’Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, ha explicat que “continuem amb aquesta iniciativa per a sensibilitzar a la població de la importància de fer una bona gestió i un consum responsable de l’aigua”. Grégoire ha afegit que “apropar el funcionament dels serveis als ciutadans ajuda també a comprendre la tasca que realitza el Comú i al mateix temps aconseguir una bona col·laboració ciutadana”.

La consellera ha destacat que “enguany com a novetat podrem ensenyar, amb imatges de drone, tot el procés des de l’inici, on hi ha el punt de captació”, una novetat que ajudarà encara més a conèixer tot el funcionament.

Les visites tindran una durada de 30 minuts i es realitzaran des de les 14.30 fins a les 18 hores. A més, s’habilitarà un servei de transport gratuït des de l’antic hotel Rosaleda (actual seu del ministeri de Cultura) fins a l’ETAP de les Pardines. La sortida de l’autobús serà cada 30 minuts i el recorregut fins a l’estació durarà, aproximadament, uns 10 minuts. L’últim trajecte amb sortida des de l’edifici del Rosaleda serà a les 18 hores.

L’objectiu de la jornada és que els assistents puguin saber com arriba l’aigua fins a casa seva i conèixer de prop el sistema d’abastiment i tractament que duu a terme el Comú per a arribar a tota la població.

A banda de les jornades obertes a tothom, l’ETAP de les Pardines també oferirà visites guiades a diferents centres escolars durant els matins, en col·laboració amb les escoles del sistema educatiu andorrà i francès, d’Encamp i del Pas de la Casa.