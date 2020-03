El món està lluitant per afrontar la pandèmia del coronavirus. Els coronavirus són una extensa família de virus que poden causar malalties, és una afecció respiratòria que es pot propagar de persones a persones. Causen infeccions respiratòries que poden anar des del refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà i la síndrome respiratòria aguda severa.

Els símptomes

Tenir malaltia respiratòria de lleu a greu amb els següents símptomes:

-febre

-tos

-Dificultat per respirar

Quines són les complicacions més greus provocades per aquest virus?

Molts pacients tenen pneumònia en els dos pulmons. És per això que aquest virus afecta amb una major gravetat a aquells pacients amb malalties cròniques prèvies, pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment ocorren en persones d’edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com malalties de cor, del pulmó o immunodeficiències.

Què puc fer per protegir-me del coronavirus?

Evitar el contacte proper amb persones malaltes. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans sense rentar.

Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó durant almenys 40 segons.

Utilitzar un desinfectant de mans que contingui al menys un 60% d’alcohol si no hi ha aigua i sabó disponibles.

Si està malalt, per prevenir la propagació de la malaltia respiratòria als altres, hauria de quedar-se a casa.

Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir o esternudar i després llençar-lo.

Netejar i desinfectar els objectes i les superfícies que es toquen freqüentment.

Aquests dies sense classes pel coronavirus plantegen el desafiament de trobar noves maneres d’estar junts. Quedarnos a casa pot donar-nos una oportunitat impensada de connectar amb els nostres fills: passar temps junts sense compromís, jugar i xerrar.

Tenir una rutina i, per exemple, dedicar les hores del matí a fer la tasca que manin des del col·legi, i si no en manen, inventar-se tasques a casa, jugar amb masses, dibuixar, pintar amb jocs didàctics, llegir llibres i posar a funcionar la creativitat.

Tots depenem de tots els altres i, ser conscients d’això és el pas imprescindible per superar la crisi a la qual ens estem enfrontant.

Avui toca romandre units. Aquesta vegada sí que és un enemic, no un adversari.

Fins que la gent pugui sortir de casa seva, i els contagiats tinguin l’alta, respectar els advertiments.

Vull agrair la tasca dels doctors doctores i enviar tot el meu suport als nostres professionals sanitaris, farmacèutics, empleats de supermercats, a Govern, Comuns, Policia etc., en definitiva, a totes les persones que ajuden a gestionar aquesta situació. Mirant a l’horitzó des de les vostres finestres.

En aquests moments difícils persistir, tinguem fe i busquem el costat positiu de les coses. És un bon moment per reflexionar, valorar i donar gràcies pel que tenim. La importància de les coses i d’estar en família. La salut és el més important.

Fer cas les recomanacions, i no sortir de casa fins a nou avís.