Visita institucional dels síndics generals a Canillo amb un marcat caire cultural

Els síndics amb les autoritats de Canillo (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han iniciat aquest dimecres la tercera ronda de visites a les parròquies d’ençà que van començar el seu mandat. La d’avui ha estat la primera trobada amb el nou equip comunal canillenc sorgit de les darreres eleccions parroquials, encapçalat pel cònsol major, Jordi Alcobé.

Els síndics generals han mantingut, primer, una reunió amb tot l’equip comunal a la Casa Comuna on han expressat la seva voluntat de mantenir una major comunicació i coordinació amb els comuns. Carles Ensenyat ha manifestat que “no es pot tornar a repetir que el Consell General aprovi lleis que posteriorment són inaplicables pels comuns, com ja ha succeït anteriorment”. Per això, ha mostrat el seu compromís “per a fer arribar als comuns la informació sobre l’activitat legislativa que desenvolupa el Consell General”.

Per la seva banda, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha agraït “la visita dels síndics” i la mà entesa per a millorar la col·laboració entre administracions. Alcobé ha subratllat “la sensibilitat dels síndics cap a les altres institucions com ara als comuns” i ha destacat el fet que “siguin els primers en molts anys que visiten els comuns”.

La visita ha continuat amb una visita a l’església de Sant Miquel de Prats, durant la qual, el cònsol major ha detallat la història del monument, especialment del retaule i de la predel·la de Sant Miquel de Prats, que es va recuperar l’any 2006 després d’haver estat a Mallorca des de 1925. Alcobé ha remarcat que s’han marcat com a objectiu “seguir treballant en la recuperació de tots els elements que conformaven el retaule de Sant Miquel de Prats fins a principis de segle XX”, tot recordant que “encara falten parts de l’obra per localitzar”.