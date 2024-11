Desmantellat un pis on s’exercia la prostitució arran de la detenció d’una dona a la frontera amb 44 grams de tusi

La droga intervinguda per la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha desmantellat aquest dimarts un pis on s’exercia la prostitució i va detenir la dona que l’afavoriria com a presumpta autora d’un delicte contra la llibertat sexual. La investigació policial es va iniciar arran de la detenció, dilluns a la tarda a la frontera del riu Runer, d’una dona de 24 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública quan accedia al país en un autobús de línia regular. Sota el seient on viatjava es va trobar un pot de plàstic amb prop de tres grams de marihuana i durant l’escorcoll al seu equipatge i afers personals, un cop a les dependències policials de la frontera, es va localitzar una bossa amb 44,4 grams de tusi distribuïda en diversos embolcalls.

Els investigadors de la Policia van sospitar de seguida que podria estar vinculada amb la prostitució i les indagacions van acabar donant els seus fruits dimarts, quan van identificar una altra dona, de 38 anys, que seria la persona que estaria afavorint aquesta activitat i que també s’hi dedicaria.

El pis on exercien la prostitució, un apartament turístic situat a Escaldes-Engordany, estava llogat al seu nom durant dos mesos. Durant l’escorcoll a l’immoble, que es va efectuar el mateix dimarts a la nit amb autorització judicial, es van trobar diversos elements que demostrarien l’activitat.

La investigació, que s’ha judicialitzat, continua oberta i no es descarten més detencions. Els experts de la Policia sospiten que la droga podia anar destinada als possibles clients.





Tusi o cocaïna rosa

Tot i que popularment es coneix la tusi com a “cocaïna rosa”, acostuma a ser una barreja de diverses substàncies i no necessàriament conté cocaïna. En aquest cas, l’estupefaent comissat va donar positiu en èxtasi.