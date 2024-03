Visita de Robert Mauri al centre de dia Paraires

Robert Mauri, segon per l’esquerra, rebent les explicacions dels responsables de Creu Roja (cedida)

Durant la tarda d’avui dimecres, 20 de març, Robert Mauri, director del gabinet de representació del copríncep francès a Andorra, ha fet una visita al Centre de Dia Paraires a Escaldes-Engordany, pertanyent a Creu Roja Andorrana. En aquesta trobada, Mauri ha tingut l’oportunitat de conèixer les instal·lacions, la dinàmica de treball, les activitats i serveis oferts a les persones usuàries, així com l’evolució del Centre des de la seva inauguració el passat 2 de novembre de 2023.

El Centre de Dia Paraires, inaugurat fa poc més de cinc mesos, és una infraestructura crucial en el suport a les persones vulnerables de la societat andorrana, que va ser en part una realitat gràcies a la donació de 150.000 euros per part del copríncep francès, Emmanuel Macron. És precisament per aquesta raó per la qual l’entitat ha volgut transmetre a Robert Mauri, en la seva representació, les darreres dades i la informació sobre el funcionament actual de Paraires.

Amb una capacitat màxima de 36 places concertades de caràcter públic, actualment acull a 26 persones, amb dues més en procés d’accés. L’equip professional, format per un infermer, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tècnics en cures d’auxiliar d’infermeria i tècnics de transport adaptat, juntament amb serveis externs com la podologia, garanteix una atenció integral a les necessitats de cada usuari de les instal·lacions.

Les activitats del centre abasten des d’activitats terapèutiques i de rehabilitació física i cognitiva fins a activitats d’oci i lleure, incloent-hi visites a museus i llocs d’interès del país. Amb Paraires, el tercer centre gestionat per Creu Roja Andorrana, l’organització amplia la seva capacitat d’atenció a un total de 88 persones a tot el país, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Socials.

Robert Mauri ha compartit les seves impressions durant la visita. “Sentim que ha estat una aportació per a un projecte molt necessari. El suport per part del copríncep és continu i sempre està encantat de poder contribuir en causes com aquestes”. I és que realment la tasca dels centres de dia és fonamental, tal com continua assenyalant Mauri, “és una ajuda no només per a les persones usuàries sinó també per a les seves famílies i acompanyants”. Així mateix ha destacat el paper del personal, entregat en la seva missió de tenir cura de la gent gran.

L’acompanyaven en la visita David Fraissinet, vicepresident de l’organització; Jordi Fernández, director de Creu Roja Andorrana; i Jorge Pérez, responsable de l’àrea sociosanitària.

Jordi Fernández, de la seva banda, ha destacat que han superat les previsions en només 5 mesos des de l’obertura, omplint places més ràpid del previst amb un 72% d’ocupació, fet que justifica plenament la creació del centre. Ha aprofitat per a “agrair al copríncep francès per creure en el projecte i contribuir a fer-lo realitat gràcies al seu suport econòmic”.

Una visita on ha quedat reflectida la visió integral de l’impacte social i el compromís de Creu Roja Andorrana en la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones vulnerables.